ข่าวต่างประเทศ

ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 21:33 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:52 น.
51
ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ Sex Worker
ภาพ @West Midlands Police

สองสาว Sex Worker แสบ! ใช้แอปฯ หาคู่ลวงชายหนุ่มมามีสัมพันธ์สวาท ก่อนสวมกุญแจมือ-ใช้เทปกาวปิดปากเพื่อปล้นทรัพย์ พบพฤติกรรมสุดโหดใช้เตารีดร้อนนาบแขนเหยื่อหวังรีดรหัสบัตรเครดิต

“ศาลอาญาเบอร์มิงแฮม” มีคำพิพากษาจำคุกหญิงสาว 2 ราย คือ แคปรีซ บราวน์ (Caprice Brown) อายุ 24 ปี และ คาริสซา อัลเฟรซ (Karissa Alfrez) อายุ 25 ปี รวมเป็นเวลา 15 ปี หลังก่อเหตุอุกอาจลวงชายหนุ่มจากแอปพลิเคชันหาคู่มาทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ภายในโรงแรม โดยใช้ “เกมกามารมณ์” เป็นฉากบังหน้า

อ้างอิงจากรายงานของสื่อต่างประเทศ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.ค. 2020 แคปรีซ บราวน์ ในขณะนั้นอายุ 19 ปี ได้ใช้แอปพลิเคชั่นบาดู (Badoo) ล่อลวงเหยื่อรายแรกไปพบที่โรงแรมจูรีส์ อินน์ (Jurys Inn) โดยผู้เสียหายเล่าว่า หลังจากเขาออกจากห้องน้ำ หญิงสาวได้บอกกับเขาว่า “เรามาสนุกกันเถอะ”

JurysInn today
แฟ้มภาพ

แต่ความสยองขวัญกลับเริ่มต้นขึ้น เมื่อบราวน์และพรรคพวกอีกคนที่ยังลอยนวล ใช้เทปกาวพันธนาการร่างของเขาไว้และบีบบังคับให้บอกรหัสบัตรเครดิต เมื่อเหยื่อปฏิเสธว่าจำไม่ได้ หนึ่งในหญิงสาวได้ใช้ “เตารีดร้อน” นาบลงที่แขน หัวไหล่ และแผ่นหลังของเขาอย่างทารุณ

เหยื่อพยายามดิ้นรนหนีและถูกต่อยเข้าที่ใบหน้า จนกระทั่งแขกห้องข้างๆ มาเคาะประตูเพราะเสียงดังรบกวน เขาจึงตะโกนขอให้แจ้งตำรวจ ทำให้สองสาวรีบโกยทรัพย์สินซึ่งมีทั้งกระเป๋าสตางค์และตั๋วปีฟุตบอลทีมแอสตัน วิลล่า หลบหนีไป ต่อมาบราวน์ยังได้ใช้บัตรเครดิตของเหยื่อไปซื้อมือถือไอโฟน (iPhone) ราคา 1,000 ปอนด์ (ราว 41,000 บาท) อีกด้วย

คดีที่สอง – กุญแจมือและกรรไกร

ต่อมาในเดือนกันยายน 2020 ทั้งบราวน์และอัลเฟรซร่วมกันก่อเหตุอีกครั้งที่โรงแรมบริทาเนีย ในเมืองโคเวนทรี

เหยื่อรายที่สองถูกล่อลวงผ่านแอปฯ ทินเดอร์ (Tinder) หลังจากเหยื่อมาถึงห้องพัก 2 สาวได้พุ่งออกมาจากห้องน้ำและเข้าจู่โจมด้วยการใส่กุญแจมือและใช้ “กรรไกรข่มขู่เอาชีวิต” เพื่อชิงโทรศัพท์มือถือและของมีค่า

มาร์ก คัลพินสกี พนักงานอัยการระบุว่า พวกเธอหนีไปพร้อมทรัพย์สิน ทิ้งให้เหยื่อต้องพยายามหนีออกมาจากห้องในสภาพที่ถูกมัดและปิดปากด้วยเทปกาวเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขณะที่ผู้พิพากษา ไซมอน ดรูว์ (Simon Drew KC) กล่าวระหว่างพิพากษาว่า นี่เป็นคดีที่เลวร้ายและโหดเหี้ยมอย่างยิ่ง โดยมีคำตัดสินดังนี้

  • แคปรีซ บราวน์ รับสารภาพในข้อหาชิงทรัพย์ 2 กระทง, ฉ้อโกงและทำร้ายเจ้าพนักงาน ศาลสั่งจำคุก 9 ปี
  • คาริสซา อัลเฟรซ ศาลตัดสินว่า มีความผิดฐานชิงทรัพย์และสั่งจำคุก 6 ปี
คาปริซ บราวน์ เซ็กซ์เวิร์คเกอร์ทารุณเหยื่อที่อังกฤษ
ภาพ @BPM
Karissa Alfrez เซ็กซ์เวิร์คเกอร์ลวงเหยื่อผ่านแอป
ภาพ @West Midlands Police

อ่านข่าวต่างประเทศวันนี้ (23 ธ.ค.) สำรวจมุมมองรอบโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ Sex Worker ข่าวต่างประเทศ

ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีญี่ปุ่นช็อก เจอเมีย-ลูกนอนจมกองเลือดในบ้าน ช็อกซ้ำสอง พบเมียแอบเช่าห้องซ่อนศพชายปริศนา

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล ลุงวัยเกษียณโพสต์คลิปเจอไดรฟ์เก่า เก็บบิตคอยน์ไว้ 100 เหรียญ ลูกหลานโผล่แสดงตัวเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไขปริศนาสยอง “แม่หมึกยักษ์” กินตัวเองจนตายหลังวางไข่ สมองสั่งให้ “เสียสละ” เพื่อเผ่าพันธุ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69 Line News

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 21:33 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:52 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2 1 69

เลขเด็ด ‘อ.น้อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่’ งวด 2 ม.ค. 69 คัดเน้นๆ คือหวยฮือฮา ลุ้นรวยรับปีใหม่

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button