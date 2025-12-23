ปิดคดีโหด 2 สาว “Sex Worker” คุกรวม 15 ปี หลังกักขัง-ปล้น-นาบเตารีดเหยื่อคาม่านรูด
สองสาว Sex Worker แสบ! ใช้แอปฯ หาคู่ลวงชายหนุ่มมามีสัมพันธ์สวาท ก่อนสวมกุญแจมือ-ใช้เทปกาวปิดปากเพื่อปล้นทรัพย์ พบพฤติกรรมสุดโหดใช้เตารีดร้อนนาบแขนเหยื่อหวังรีดรหัสบัตรเครดิต
“ศาลอาญาเบอร์มิงแฮม” มีคำพิพากษาจำคุกหญิงสาว 2 ราย คือ แคปรีซ บราวน์ (Caprice Brown) อายุ 24 ปี และ คาริสซา อัลเฟรซ (Karissa Alfrez) อายุ 25 ปี รวมเป็นเวลา 15 ปี หลังก่อเหตุอุกอาจลวงชายหนุ่มจากแอปพลิเคชันหาคู่มาทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ภายในโรงแรม โดยใช้ “เกมกามารมณ์” เป็นฉากบังหน้า
อ้างอิงจากรายงานของสื่อต่างประเทศ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.ค. 2020 แคปรีซ บราวน์ ในขณะนั้นอายุ 19 ปี ได้ใช้แอปพลิเคชั่นบาดู (Badoo) ล่อลวงเหยื่อรายแรกไปพบที่โรงแรมจูรีส์ อินน์ (Jurys Inn) โดยผู้เสียหายเล่าว่า หลังจากเขาออกจากห้องน้ำ หญิงสาวได้บอกกับเขาว่า “เรามาสนุกกันเถอะ”
แต่ความสยองขวัญกลับเริ่มต้นขึ้น เมื่อบราวน์และพรรคพวกอีกคนที่ยังลอยนวล ใช้เทปกาวพันธนาการร่างของเขาไว้และบีบบังคับให้บอกรหัสบัตรเครดิต เมื่อเหยื่อปฏิเสธว่าจำไม่ได้ หนึ่งในหญิงสาวได้ใช้ “เตารีดร้อน” นาบลงที่แขน หัวไหล่ และแผ่นหลังของเขาอย่างทารุณ
เหยื่อพยายามดิ้นรนหนีและถูกต่อยเข้าที่ใบหน้า จนกระทั่งแขกห้องข้างๆ มาเคาะประตูเพราะเสียงดังรบกวน เขาจึงตะโกนขอให้แจ้งตำรวจ ทำให้สองสาวรีบโกยทรัพย์สินซึ่งมีทั้งกระเป๋าสตางค์และตั๋วปีฟุตบอลทีมแอสตัน วิลล่า หลบหนีไป ต่อมาบราวน์ยังได้ใช้บัตรเครดิตของเหยื่อไปซื้อมือถือไอโฟน (iPhone) ราคา 1,000 ปอนด์ (ราว 41,000 บาท) อีกด้วย
คดีที่สอง – กุญแจมือและกรรไกร
ต่อมาในเดือนกันยายน 2020 ทั้งบราวน์และอัลเฟรซร่วมกันก่อเหตุอีกครั้งที่โรงแรมบริทาเนีย ในเมืองโคเวนทรี
เหยื่อรายที่สองถูกล่อลวงผ่านแอปฯ ทินเดอร์ (Tinder) หลังจากเหยื่อมาถึงห้องพัก 2 สาวได้พุ่งออกมาจากห้องน้ำและเข้าจู่โจมด้วยการใส่กุญแจมือและใช้ “กรรไกรข่มขู่เอาชีวิต” เพื่อชิงโทรศัพท์มือถือและของมีค่า
มาร์ก คัลพินสกี พนักงานอัยการระบุว่า พวกเธอหนีไปพร้อมทรัพย์สิน ทิ้งให้เหยื่อต้องพยายามหนีออกมาจากห้องในสภาพที่ถูกมัดและปิดปากด้วยเทปกาวเพื่อขอความช่วยเหลือ
ขณะที่ผู้พิพากษา ไซมอน ดรูว์ (Simon Drew KC) กล่าวระหว่างพิพากษาว่า นี่เป็นคดีที่เลวร้ายและโหดเหี้ยมอย่างยิ่ง โดยมีคำตัดสินดังนี้
- แคปรีซ บราวน์ รับสารภาพในข้อหาชิงทรัพย์ 2 กระทง, ฉ้อโกงและทำร้ายเจ้าพนักงาน ศาลสั่งจำคุก 9 ปี
- คาริสซา อัลเฟรซ ศาลตัดสินว่า มีความผิดฐานชิงทรัพย์และสั่งจำคุก 6 ปี
