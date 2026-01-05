ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:27 น.
119

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูเอนเซอร์สาว หลังถูกพบสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน โดนหลอกมาทำงานในกัมพูชา อ้างเป็นงานรายได้ดี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม สำนักข่าว โกลบอลไทมส์ รายงานว่าสถานทูตจีนในกัมพูชา ได้เข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีน ภายหลังจากที่มีคนพบเธอเดินเร่ร่อนข้างทางในประเทศกัมพูชา

โดยอ้างอิงจากสถานทูตระบุว่าหญิงคนดังกล่าวถูกลวงมาที่กัมพูชา ด้วยคำสัญญาว่าเธอจะทำงานรายได้ดี ก่อนจะถูกปล่อยทิ้งกลายเป็นคนเร่ร่อน จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีผู้ติดตามกว่า 24,000 คน

ซึ่งตอนนี้สภาพร่างกายของเธอดีขึ้น หลังพักฟื้นที่โรงพยาบาลในสีหนุวิลล์ และทางสถานทูตได้ประสานติดต่อกับครอบครัว เพื่อนำตัวส่งกลับประเทศจีนต่อไป

ทางสถานทูตจีนในกัมพูชายังออกเตือนอีกด้วยว่างานต่างประเทศที่สัญญาว่ามีรายได้ดี ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับทุนสีดำหรือสีเทา เช่น พนันออนไลน์, สแกมเมอร์, หนังลามกอนาจาร และ ยาเสพติดเป็นต้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำร้ายร่างกาย กักขัง และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าเสี่ยงมาทำงานโดยแลกกับความปลอดภัยหรือชีวิตของตนเอง

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

