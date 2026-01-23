ข่าว

ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:17 น.
111
ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ

โกสิน ดาว TikTok คนดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัวหมกป่าแม่สอด ชิงทอง-ไอโฟน 17 หายเกลี้ยง เพื่อนเผยปมสายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ

เหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใกล้กับเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโรงงานแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พบศพ โกสิน ดาว TikTok คนดัง ผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรมหมกป่าหญ้าข้างทาง สภาพศพถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยม ทรัพย์สินมีค่าสูญหายไปหลายรายการ

ผู้เสียชีวิตคือ นายโก ติน ซอ ฮะเว (Ko Tin Zaw Htwe) อายุ 25 ปี หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ในฐานะดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน

สภาพศพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อยืดสีเหลืองทับด้วยเสื้อกันหนาว กางเกงวอร์มขายาวสีดำถูกถลกลงมา พบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะและใบหน้าจนมีคราบเลือดแห้งกรัง ใกล้ศพพบ ท่อนไม้เปื้อนเลือด ตกอยู่ คาดว่าเป็นอาวุธสังหาร

ตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ กำไลทองคำ และโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 หายไปทั้งหมด ในที่เกิดเหตุพบข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย อาทิ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระเป๋าสะพาย เครื่องสำอาง สมุดธนาคาร และถุงยางอนามัย

จากการสอบถามคนใกล้ชิด ได้ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ตายหายตัวไปจากที่พักตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ก่อนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ตายผ่านทางโซเชียลมีเดีย อ้างว่า “ขอความช่วยเหลือ” ด้วยความไว้ใจ ผู้ตายจึงรีบออกไปตามนัดหมาย ก่อนจะขาดการติดต่อและหายตัวไปอย่างลึกลับ จนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีล่อลวงผู้ตายให้ออกมาพบในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่ารกร้างและเปลี่ยว แทนที่จะนัดพบในสถานที่ปลอดภัยหรือที่พักอาศัย เพื่อสะดวกต่อการก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์

ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางและสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ดีดขึ้น 1,700 บาท “ทองแท่ง” ทะยานแตะ 73,250

6 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา

15 นาที ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน ข่าว

อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

27 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

32 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้วรีบตอบแม่น้อยว่าเมียดูอยู่หลังถูกทักเรื่องกิ๊ก บันเทิง

ย้อนคำทำนาย “ทนายแก้ว” มีก๊กไหม? ขุดคลิป โหนกระแส “แม่น้อย” ทักปมชู้สาว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตม.ไทย เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ ถูกกักขังทรมานที่สระแก้ว

45 นาที ที่แล้ว
ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ ข่าว

ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก นำทูตทหารจาก 20 ชาติ ดูพื้นที่ชายแดน ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสื่อม! คุมตัวชายอังกฤษ-หญิงเร่ร่อน โชว์กินบวบริมชายหาดพัทยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระอุ เจ้าหน้าที่ ICE สหรัฐฯ คุมตัวเด็ก 5 ขวบ ส่งเข้าสถานกักตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กเล็ก” โต้ข่าวลือ 8 ก.พ. ไม่มีเลือกตั้ง กำชับทหารวางตัวเป็นกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ยังไม่เคาะนโยบาย “เต้ มงคลกิตติ์” เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. มหาสารคาม แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 1 69 ดูดวง

4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:17 น.
111
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ดีดขึ้น 1,700 บาท “ทองแท่ง” ทะยานแตะ 73,250

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button