ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ
โกสิน ดาว TikTok คนดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัวหมกป่าแม่สอด ชิงทอง-ไอโฟน 17 หายเกลี้ยง เพื่อนเผยปมสายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ
เหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใกล้กับเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโรงงานแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พบศพ โกสิน ดาว TikTok คนดัง ผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรมหมกป่าหญ้าข้างทาง สภาพศพถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยม ทรัพย์สินมีค่าสูญหายไปหลายรายการ
ผู้เสียชีวิตคือ นายโก ติน ซอ ฮะเว (Ko Tin Zaw Htwe) อายุ 25 ปี หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ในฐานะดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน
สภาพศพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อยืดสีเหลืองทับด้วยเสื้อกันหนาว กางเกงวอร์มขายาวสีดำถูกถลกลงมา พบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะและใบหน้าจนมีคราบเลือดแห้งกรัง ใกล้ศพพบ ท่อนไม้เปื้อนเลือด ตกอยู่ คาดว่าเป็นอาวุธสังหาร
ตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ กำไลทองคำ และโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 หายไปทั้งหมด ในที่เกิดเหตุพบข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย อาทิ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระเป๋าสะพาย เครื่องสำอาง สมุดธนาคาร และถุงยางอนามัย
จากการสอบถามคนใกล้ชิด ได้ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ตายหายตัวไปจากที่พักตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ก่อนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ตายผ่านทางโซเชียลมีเดีย อ้างว่า “ขอความช่วยเหลือ” ด้วยความไว้ใจ ผู้ตายจึงรีบออกไปตามนัดหมาย ก่อนจะขาดการติดต่อและหายตัวไปอย่างลึกลับ จนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีล่อลวงผู้ตายให้ออกมาพบในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่ารกร้างและเปลี่ยว แทนที่จะนัดพบในสถานที่ปลอดภัยหรือที่พักอาศัย เพื่อสะดวกต่อการก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์
ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางและสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
