ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 15:10 น.
105

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง ยืนยันไม่มีการป้องคนผิด พร้อมดำเนินการตามขั้นตอน หากพบว่ามีความผิดจริง

นาย ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดราม่าร้อนเกี่ยวกับทนายดังว่า “สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสนใจและความห่วงใยของสังคมต่อกรณีที่มีข่าว การกล่าวหาทนายความซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงและดำรงตำแหน่งในสภาทนายความ อาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิด อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความโดยรวม

ในฐานะนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า สภาทนายความยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความเสมอภาค และจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นสำคัญ โดยจะไม่มีการยกเว้นหรือให้เอกสิทธิ์แก่บุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงหรือดำรงตำแหน่งใดในองค์กรก็ตาม

หากปรากฏข้อกล่าวหาที่มีมูล หรือมีคำร้องพร้อมพยานหลักฐานตามสมควร สภาทนายความจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแยกการพิจารณาทางวินัยออกจากกระแสหรือแรงกดดันทางสังคม ทั้งนี้ จะเคารพหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าการสอบสวนจะได้ข้อยุติ

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งในสภาทนายความ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กร สภาทนายความจะกำชับให้บุคคลดังกล่าวงดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการกำกับดูแลเป็นการชั่วคราว และงดการใช้ตำแหน่งของสภาทนายความในการสื่อสารหรือปกป้องตนเองในที่สาธารณะ

สภาทนายความจะสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาในกรอบที่ไม่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม โดยยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิด และจะไม่ซ้ำเติมผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่จะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง

หากผลการสอบสวนปรากฏชัดว่ามีการกระทำผิดจริง สภาทนายความจะดำเนินการทางวินัยอย่างตรงไปตรงมาตามข้อบังคับ และจะเปิดเผยผลการพิจารณาในระดับที่เหมาะสม เพื่อยืนยันต่อสังคมว่าสภาทนายความยืนอยู่ข้างจริยธรรมและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ มิใช่ยืนอยู่ข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

สภาทนายความเชื่อมั่นว่า การกล้าตรวจสอบคนของตนเองด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม คือรากฐานสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหลักประกันว่ามาตรฐานแห่งวิชาชีพทนายความจะดำรงอยู่อย่างสง่างามต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนเป็นที่ยุติ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้แถลงแนวทางการดำเนินการ เพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนและทนายความทั่วประเทศทราบโดยทั่วกันต่อไป

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

