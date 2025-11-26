ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง
ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ ขณะช่วยเหลือน้ำท่วม เผยเข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง และทำให้เกิดเสียงดัง
จากกรณีที่ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ ตกลงในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเครื่องที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้
ก่อนที่ในเวลาต่อมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ฮ. ตกหาดใหญ่ ไม่เป็นความจริง !!
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันไม่มี ฮ.ตก จากกรณีโพสต์ในสังคมออนไลน์ ที่มีการแชร์ข่าว เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตก ขณะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่นั้น ไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่บิดเบือน หากมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว ข่าวสด รายงานเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยบินของกองทัพ ยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์อยู่ครบทุกลํา แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคไป มอบไปกับประชาชน บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และมีลักษณะบินต่ำ เนื่องจากมีลมแรง ตอนกลับมีการส่งสิ่งของ บนหลังคาบ้านประชาชนและมีเสียงดัง ทําให้เกิดความเข้าใจผิด\
