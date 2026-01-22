ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เลิกขายน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E85 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 อ้างเหตุภาครัฐใช้กลไกของกองทุนน้ำมันทำราคาขายปลีก E85 แพงกว่า E20
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ OR ได้ทำเอกสารแจ้งไปยังดีลเลอร์สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ว่า ตามที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ ได้พิจารณาความต้องการของผลิตภัณฑ์น้ำมันในตลาด พบว่า
ความต้องการน้ำมัน Gasohol E85 ลดลงต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐฯ ใช้กลไกของกองทุนน้ำมัน จากเดิมที่กองทุนชดเชยเป็นกองทุนเรียกเก็บ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 สูงกว่าแก๊สโซฮอล์ E20
ดังนั้นเพื่อให้สถานีฯ บริหารจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงกว่า โออาร์จึงขอแจ้งยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากคลังน้ำมันทุกคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป (วันที่ 31 มกราคม 2569 จะจำหน่ายน้ำมัน Gasohol E85 ที่คลังน้ำมันเป็นวันสุดท้าย) โดยสถานีฯ ยังคงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Gasohol E85 ได้ต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำมันในถังใต้ดินจะไม่สามารถสูบจ่ายได้
สำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำมัน Gasohol E85 ขอความร่วมมือสถานีฯ ลงผลิตภัณฑ์กลุ่ม Super Power ทดแทน โดยให้ผู้จัดการเขตการขาย (AM) พิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานีฯ
น้ำมัน E85 คือ น้ำมันเบนซินที่ผสมกับเอทานอล (Ethanol) สัดส่วนที่ผสมเอทานอล 85% และน้ำมันเบนซิน 15% โดยเอทานอลบริสุทธิ์ที่ผสมอยู่ใน E85 มีระดับออกเทนอยู่ที่ 105 – 115 ซึ่งสูงกว่าน้ำมันเบนซิน ทั้ง 91 และ 95 สามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์อีก 5 – 10% พร้อมทั้งยังช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามน้ำมันดังกล่าวไม่ค่อยได้รับความนิยม และปั๊มน้ำมันหลายแห่งก็ไม่มีน้ำมัน E85 ขายนานแล้ว
