ข่าว

เฮลิคอปเตอร์ทัพบกฯ ลงจอดฉุกเฉิน บาดเจ็บ 4 ราย ส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 08:04 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 08:04 น.
78

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงเหตุ เฮลิคอปเตอร์ทัพบกฯ ลงจอดฉุกเฉิน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ บาดเจ็บ 4 ราย ส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว โดยรวมปลอดภัย

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลาประมาณ 17.19 น. อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.ท.212 ของกองทัพบก ได้ประสบเหตุจำเป็นต้องลงฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติการร่อนลง ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้กำลังพลประจำอากาศยาน ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันที โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. พ.ต.สุชาติ นาคเจริญ นักบิน
อาการ : เท้าขวาได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก โดยไม่พบอาการกระดูกหัก
2. ร.ท.อริญช์ อนันท์ยุทธสกุล นักบินผู้ช่วย
อาการ : ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
3. จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ฉิมไทย ช่างเครื่อง
อาการ : ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวา อยู่ระหว่างการรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยแพทย์คาดว่าอาจมีกระดูกหัก
4. จ.ส.ต.เอกรินทร์ จิตริต ช่างเครื่อง
อาการ : ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าขวา

ทั้งนี้ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้นำส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นที่เรียบร้อย โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และอาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและขั้นตอนของกองทัพบก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ในทุกมิติ กองทัพภาคที่ 2 ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพล และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประณามเขมร ยิง BM-21 ใส่พลเรือนสระแก้ว บาดเจ็บ 8 ราย

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฮลิคอปเตอร์ทัพบกฯ ลงจอดฉุกเฉิน บาดเจ็บ 4 ราย ส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นาวิกโยธิน เข้าช่วยสิงโต-หมี ถูกขังในคาสิโน คาดเจ้าของเป็นชาวจีน

60 นาที ที่แล้ว
หญิงวัย 60 เหงาใจแอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบเรียกสามีตัวจริงมารับ ทำครอบครัวพัง ลูกหลานอับอายจนมองหน้าไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตคู่พินาศ หญิง 60 แอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบล้างน้ำ ลูกอายมุดแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 ท่องเที่ยว

7 ที่เที่ยว เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 กรุงเทพ ฉลองข้ามปีสุดอลังการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 12 68 ดูดวง

5 ราศี รักมีงอนเงียบ ๆ อย่าปล่อยค้างข้ามคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาซาพบเบาะแสใหม่ “ดาวไททัน” อาจมีสิ่งมีชีวิตใต้ “บ่อโคลนน้ำแข็ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร.หญิงวัย 15 กระโดดเชือกวันละ 3,000 ที หวังผอมทางลัด สุดท้ายเกือบพิการ ข่าวต่างประเทศ

นร.หญิงวัย 15 กระโดดเชือกวันละ 3,000 ที หวังผอมทางลัด สุดท้ายเกือบพิการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง ข่าวต่างประเทศ

สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ &#039;ฮอร์โมน&#039; ข่าวต่างประเทศ

คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ ‘ฮอร์โมน’

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์ ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิศวกรสายเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์ “ผู้ใช้วีลแชร์” คนแรกที่เดินทางไปอวกาศสำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 22/12/68 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 22/12/68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก ข่าว

เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สาวอัดคลิปยืนบนรถไฟ บ่นปวดขา แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ลั่น “สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว?” ด้านชาวเน็ตเสียงแตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 เศรษฐกิจ

วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางการไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่ ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรณิการ์วานิช พรรคประชาชนเป็นอะไรกับฮุนเซน ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ เคลื่อนไหวหลังแจ้งความ ตอบทำไมพรรคส้มเจอโยง “ฮุน เซน”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ &quot;ตลาดช่องอานม้า&quot; พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม ข่าว

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 08:04 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 08:04 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
มาเด้คอลลาเจน

มาเด้คอลลาเจน คืออะไร ? รู้จักเมโสสูตรลดสิว ตัวช่วยดีท็อกซ์ ฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใส

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
หญิงวัย 60 เหงาใจแอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบเรียกสามีตัวจริงมารับ ทำครอบครัวพัง ลูกหลานอับอายจนมองหน้าไม่ติด

ชีวิตคู่พินาศ หญิง 60 แอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบล้างน้ำ ลูกอายมุดแผ่นดิน

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569

7 ที่เที่ยว เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 กรุงเทพ ฉลองข้ามปีสุดอลังการ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button