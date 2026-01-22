เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปอินเดีย สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม”
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงวัดไทยพุทธคยา อินเดีย เข้ากราบสักการะพระพุทธเมตตาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ เตรียมเป็นประธานเปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม สู่แดนพุทธภูมิ”
สำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล รายงานภาพบรรยากาศเมื่อค่ำคืนวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมาว่า พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางถึงวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ได้เข้ากราบสักการะพระประธานภายในพระอุโบสถ และกราบสักการะ พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตที่มารอให้การต้อนรับ
“พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำพลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบสักการะพระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ ปริมณฑลภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม สู่แดนพุทธภูมิ” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม โรงแรม Welcomhotel by ITC Hotels, Bodh Gaya India และวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย”
