อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้
เรื่องราวชวนทึ่งของ “ฟิลู” แมวจอมแสบที่พลัดหลงกับเจ้าของชาวฝรั่งเศศ ระหว่างไปโรดทริปที่สเปน แต่มันสามารถหาทางเดินกลับบ้านเองได้
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ แพทริค และ เอเวลีน เซอร์ (Patrick & Evelyne Sire) ต้องพบกับความโศกเศร้าเมื่อ “ฟิลู” แมวขาวดำสุดรักของพวกเขา หายตัวไปขณะจอดรถพักผ่อนที่แคว้นกาตาลูญญา ประเทศสเปน ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมื่อเดือนสิงหาคม 2025
ในตอนนั้น เจ้าของคาดว่าฟิลูแอบมุดออกทางหน้าต่างรถที่แง้มไว้เพียงเล็กน้อยระหว่างหยุดพักเติมน้ำมัน แม้จะแจ้งตำรวจสเปนและกระจายข่าวไปทั่วพื้นที่ แต่ก็ไม่พบร่องรอย
เวลาผ่านไป 5 เดือน จนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2026 คุณครูจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาหาครอบครัวเซอร์ พร้อมแจ้งข่าวว่าเธอพบแมวตัวหนึ่งที่ดูอิดโรยและได้ดูแลมันมาเกือบเดือนแล้ว โดยคุณครูพามันไปหาสัตวแพทย์เพราะมีอาการไอ เมื่อตรวจเช็ก “ไมโครชิป” จึงพบว่าแมวตัวนี้คือฟิลูที่มีที่อยู่ในเมืองโอลอนซาค ซึ่งห่างจากจุดที่หายไปในสเปนถึง 250 กิโลเมตร (ประมาณ 155 ไมล์)
การเดินทางของฟิลูสร้างความประหลาดใจให้กับสัตวแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ฌอง ฟรองซัวส์ โอดริน (Jean François Audrin) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยมีงานวิจัยระบุว่าแมวมีความสามารถในการสัมผัสถึงสนามแม่เหล็กของโลก ซึ่งเปรียบเสมือนมีเข็มทิศภายในตัวที่ช่วยบอกทิศทางที่ถูกต้อง
นอกจากเข็มทิศแม่เหล็กแล้ว แมวยังใช้การฟังที่ยอดเยี่ยมและการดมกลิ่นที่ว่องไวในการจดจำเส้นทางและสภาพแวดล้อมเพื่อนำทางกลับบ้าน
แม้ฟิลูจะเดินทางกลับมาในสภาพเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำให้มันค่อยๆ เคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่ทิศที่เป็นบ้านของตัวเองตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา
ปัจจุบันฟิลูได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของที่เชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าประทานให้
