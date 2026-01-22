ข่าว

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:16 น.
55
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ โดยปีนี้มี จีน อินเดีย และออสเตรเลีย ร่วมฝึกด้วย เริ่ม 24 ก.พ. สิ้นสุด 9 มี.ค.

การฝึกคอบร้าโกลด์ 2026 (CG.26) เป็นการฝึกร่วมผสมแบบพหุภาคี ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ในปีนี้เป็นปีที่ 45 (Heavy Year)

การฝึกคอบร้าโกลด์มีประวัติยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (US PACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย แต่ปีนี้มีประเทศร่วมการฝึกเพิ่มเติม จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน อินเดีย และออสเตรเลีย

สำหรับกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสม ส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนดา ฟิจิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ และประเทศที่เข้าร่วม

ในโครงการสังเกตการณ์ฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน เยอรมนี จอร์แดน ลาว เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย สวีเดน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มากกว่า 8,000 นาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านการอำนวยการยุทธ์ร่วม และยุทธ์ผสม เชื่อมโยงองค์กรความรู้ประสบการณ์ และรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ดำเนินการฝึกการปฏิบัติการร่วม/ผสมในทุกมิติ (Combined Joint All Domain Operations : CJADO) โดยครอบคลุมการปฏิบัติการร่วมทั้งมิติทางบก มิติทางทะเล มิติทางอากาศ มิติห้วงอวกาศ (Space) และมิติทางไซเบอร์ (Cyber)

โดยกำหนดการฝึกหลักระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 69 ถึง 6 มี.ค. 69 ประกอบด้วยการฝึกสำคัญดังนี้

1.การฝึกและควบคุมบังคับบัญชา(Command and Control Exercise : C2X) มุ่งเน้นการปฏิบัติการทุมิติโดยการควบคุมการปฏิบัติการของ กกล.ทบ กกล.นย. ในการยกพลขึ้นบกบริเวณพื้นที่ หาดยาว จังหวัดระยอง รวมถึงการควบคุมมิติทางห้วงอวกาศและมิติทางไซเบอร์ร่วมอีกด้วย

2.โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civil Assistance : HCA) ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่การฝึก จำนวน 5 พื้นที่ การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) และการฝึกสาธิตช่วยเหลือประชาชน (HADR-Demo) ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานี ตามกลไกการ

3.การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก (AMPHIBEX) การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกยิงอาวุธระยะไกล (HIRAIN) การฝึกโจมตีเป้าทางทะเล (Maritime Strike) การฝึกยิงป้องกันภัยทางอากาศ (IAMD) การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (C-UAS) การฝึกต่อต้านการยกพลขึ้นบก (Counter Landing) และการฝึกปฏิบัติการยุทธวิธีด้านข่าวกรองสัญญาณ (SIGINT)

การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีปะสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศ และประชาคมโลกต่อไป

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

12 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มนิวซีแลนด์ เจออิทธิพลฝนถล่ม เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู ซื้อหุ้น TU Dome

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:16 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button