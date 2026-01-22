ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.
ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ โดยปีนี้มี จีน อินเดีย และออสเตรเลีย ร่วมฝึกด้วย เริ่ม 24 ก.พ. สิ้นสุด 9 มี.ค.
การฝึกคอบร้าโกลด์ 2026 (CG.26) เป็นการฝึกร่วมผสมแบบพหุภาคี ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ในปีนี้เป็นปีที่ 45 (Heavy Year)
การฝึกคอบร้าโกลด์มีประวัติยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (US PACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี
โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย แต่ปีนี้มีประเทศร่วมการฝึกเพิ่มเติม จำนวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน อินเดีย และออสเตรเลีย
สำหรับกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสม ส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนดา ฟิจิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ และประเทศที่เข้าร่วม
ในโครงการสังเกตการณ์ฝึก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน เยอรมนี จอร์แดน ลาว เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย สวีเดน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มากกว่า 8,000 นาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหารด้านการอำนวยการยุทธ์ร่วม และยุทธ์ผสม เชื่อมโยงองค์กรความรู้ประสบการณ์ และรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ดำเนินการฝึกการปฏิบัติการร่วม/ผสมในทุกมิติ (Combined Joint All Domain Operations : CJADO) โดยครอบคลุมการปฏิบัติการร่วมทั้งมิติทางบก มิติทางทะเล มิติทางอากาศ มิติห้วงอวกาศ (Space) และมิติทางไซเบอร์ (Cyber)
โดยกำหนดการฝึกหลักระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 69 ถึง 6 มี.ค. 69 ประกอบด้วยการฝึกสำคัญดังนี้
1.การฝึกและควบคุมบังคับบัญชา(Command and Control Exercise : C2X) มุ่งเน้นการปฏิบัติการทุมิติโดยการควบคุมการปฏิบัติการของ กกล.ทบ กกล.นย. ในการยกพลขึ้นบกบริเวณพื้นที่ หาดยาว จังหวัดระยอง รวมถึงการควบคุมมิติทางห้วงอวกาศและมิติทางไซเบอร์ร่วมอีกด้วย
2.โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civil Assistance : HCA) ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่การฝึก จำนวน 5 พื้นที่ การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) และการฝึกสาธิตช่วยเหลือประชาชน (HADR-Demo) ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานี ตามกลไกการ
3.การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก (AMPHIBEX) การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) การฝึกยิงอาวุธระยะไกล (HIRAIN) การฝึกโจมตีเป้าทางทะเล (Maritime Strike) การฝึกยิงป้องกันภัยทางอากาศ (IAMD) การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (C-UAS) การฝึกต่อต้านการยกพลขึ้นบก (Counter Landing) และการฝึกปฏิบัติการยุทธวิธีด้านข่าวกรองสัญญาณ (SIGINT)
การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีปะสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศ และประชาคมโลกต่อไป
