ชูวิทย์ แง้มธาตุแท้ ทนาย ก. ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก บ่นสังคมไทยมีทนายติดมือถือ ขึ้นศาลไม่ทำการบ้านอยู่มาก
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับทนาย โดยนายชูวิทย์ระบุว่า “ธาตุแท้ทนาย ก.
ทนายที่หากินตามโซเชียล ออกรายการให้ความรู้กฎหมายจนค่าตัวขึ้น บางคนไลฟ์สดหน้าจอสารพัดเรื่อง ชอบอ่านคอมเม้นท์มากกว่าอ่านคดีลูกความ แต่พอขึ้นศาลไม่ทำการบ้าน เพราะมัวแต่ติดมือถือ สังคมไทยมีทนายพรรค์นี้อยู่มาก
พรุ่งนี้คงมีข่าวใหญ่ “ทนายดังโซเชียล“ ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน ล้วงควักสนุกสนานเพราะเมาไวน์ ชื่อเล่นย่อ “ก” สารพัดนึก ถึงคราวตาม “ทนายตั้ม” ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่เดียวกันไหม? คงต้องรีบเคลียร์ว่า “พี่เมาไปหน่อย ยังไม่ได้สอดใส่ แค่เอ็นดู“ จ่ายค่าเสียหายสัก 7 หลัก แล้วให้เมียด่าสักเดือน
เดี๋ยวนี้คนไทยต้องระวังเหมือนกัน ดูหน้าทนายไม่รู้ใจ เอาลูกสาวไปฝึกงาน ได้ช้ำใจแทนช่ำชองเรื่องกฎหมาย เรื่องนี้ไม่รู้เทาหรือเปล่า? อย่าให้ผมวนไปการเมืองเรื่องส้ม เดี๋ยวจะหาว่าโพสต์ทุกวัน
เว้นให้สักวันจะเป็นไร เหลืออีกตั้ง 2 อาทิตย์กว่า เก็บไว้รอทีเด็ดใกล้ๆ เลือกตั้ง กระแสมีดีมีร้ายเหมือนกัน เรื่องแบบนี้ไม่ถามผมแล้วจะไปถามหมาที่ไหน?”
