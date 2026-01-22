บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

22 มกราคม 2569 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่สนาม บราก้า มูนิซิปัล สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก บราก้า VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : บราก้า มูนิซิปัล สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บราก้า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ การ์ลอส บิเซนส์ จะยังไม่มีชื่อของ อามีน เอล อูอาซซานี่ และ ซานโดร วิดิกัล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โรดริโก้ ซาลาซาร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส ฮอร์นิเซค พร้อมกองหลัง 3 คน กุสตาฟ ลาเกอร์บิเอลเก้, วิตอร์ คาวัลโญ่, ซิกู นิอากาเต้ แดนกลางเป็น มาริโอ ดอร์เกเลส, ชูเอา มูตินโญ่, ฟลอเรียน กิลลิตช์, เลโอนาร์โด้ เลโล ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ กาบรี มาร์ติเนซ, เปา วิคตอร์ และ ริคาร์โด้ ฮอร์ต้า
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของ ฌอน ไดช์ จะไม่มีชื่อของ จอห์น วิคตอร์ กับ คริส วู้ด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมแนวรับ 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ดั๊กลาส หลุยซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย -ชส่วนกองหน้าตัวเป็น อิกอร์ เชซุส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บราก้า – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- 15/07/16 บราก้า 0-3 ฟอเรสต์ (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บราก้า
- 18/01/26 ชนะ ตอนเดล่า 1-0 (ปรีไมร่าลีกา)
- 14/01/26 แพ้ ฟาเฟ่ 1-2 (โปรตุเกส คัพ)
- 10/01/26 แพ้ วิตอเรีย กีมาไรส์ 1-2 (โปรตุเกส ลีก คัพ)
- 07/01/26 ชนะ เบนฟิก้า 3-1 (โปรตุเกส ลีก คัพ)
- 03/01/26 เสมอ เอสเตรล่า 3-3 (ปรีไมร่าลีกา)
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 17/01/26 เสมอ อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 09/01/26 เสมอ เร็กซ์แฮม 3-3 (แพ้จุดโทษ 3-4, เอฟเอ คัพ))
- 06/01/26 ชนะ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บราก้า (3-4-3) : ลูคัส ฮอร์นิเซค (GK) – กุสตาฟ ลาเกอร์บิเอลเก้, วิตอร์ คาวัลโญ่, ซิกู นิอากาเต้ – มาริโอ ดอร์เกเลส, ชูเอา มูตินโญ่, ฟลอเรียน กิลลิตช์, เลโอนาร์โด้ เลโล – กาบรี มาร์ติเนซ, เปา วิคตอร์, ริคาร์โด้ ฮอร์ต้า
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ดั๊กลาส หลุยซ์ – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส
Thaiger ทายผลบอล บราก้า 1-1 ฟอเรสต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: