บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:27 น.
51

22 มกราคม 2569 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่สนาม บราก้า มูนิซิปัล สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก บราก้า VS ฟอเรสต์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : บราก้า มูนิซิปัล สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : SC Braga

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บราก้า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ การ์ลอส บิเซนส์ จะยังไม่มีชื่อของ อามีน เอล อูอาซซานี่ และ ซานโดร วิดิกัล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง โรดริโก้ ซาลาซาร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส ฮอร์นิเซค พร้อมกองหลัง 3 คน กุสตาฟ ลาเกอร์บิเอลเก้, วิตอร์ คาวัลโญ่, ซิกู นิอากาเต้ แดนกลางเป็น มาริโอ ดอร์เกเลส, ชูเอา มูตินโญ่, ฟลอเรียน กิลลิตช์, เลโอนาร์โด้ เลโล ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ กาบรี มาร์ติเนซ, เปา วิคตอร์ และ ริคาร์โด้ ฮอร์ต้า

Credit : SC Braga

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าป่า ภายใต้การคุมทัพของ ฌอน ไดช์ จะไม่มีชื่อของ จอห์น วิคตอร์ กับ คริส วู้ด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมแนวรับ 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ดั๊กลาส หลุยซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย -ชส่วนกองหน้าตัวเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บราก้า – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • 15/07/16 บราก้า 0-3 ฟอเรสต์ (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บราก้า

  • 18/01/26 ชนะ ตอนเดล่า 1-0 (ปรีไมร่าลีกา)
  • 14/01/26 แพ้ ฟาเฟ่ 1-2 (โปรตุเกส คัพ)
  • 10/01/26 แพ้ วิตอเรีย กีมาไรส์ 1-2 (โปรตุเกส ลีก คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ เบนฟิก้า 3-1 (โปรตุเกส ลีก คัพ)
  • 03/01/26 เสมอ เอสเตรล่า 3-3 (ปรีไมร่าลีกา)

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 17/01/26 เสมอ อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/01/26 เสมอ เร็กซ์แฮม 3-3 (แพ้จุดโทษ 3-4, เอฟเอ คัพ))
  • 06/01/26 ชนะ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : SC Braga

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บราก้า (3-4-3) : ลูคัส ฮอร์นิเซค (GK) – กุสตาฟ ลาเกอร์บิเอลเก้, วิตอร์ คาวัลโญ่, ซิกู นิอากาเต้ – มาริโอ ดอร์เกเลส, ชูเอา มูตินโญ่, ฟลอเรียน กิลลิตช์, เลโอนาร์โด้ เลโล – กาบรี มาร์ติเนซ, เปา วิคตอร์, ริคาร์โด้ ฮอร์ต้า

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ – เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ดั๊กลาส หลุยซ์ – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

Thaiger ทายผลบอล บราก้า 1-1 ฟอเรสต์

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา

