ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 09:34 น.
69
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66

ย้อนรอยร้าวลึก 2 ทศวรรษ เพชร-น็อต เมื่ออุดมการณ์การเมือง สั่นคลอนเสาหลักมิตรภาพ

ในสนามการเมือง เราอาจเห็นมิตรแปรพักตร์เป็นศัตรูได้ในชั่วข้ามคืน แต่ในสนามชีวิตจริง กรณีศึกษาของ เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ถือเป็นโมเดลที่น่าสนใจ เมื่อเพื่อนรักร่วมวงการกว่า 20 ปี ต้องเผชิญกับ สงครามเย็น ขนาดย่อม เพราะยืนอยู่คนละขั้วความคิด

ปฐมบทมิตรภาพ ก่อนการเมืองจะแทรกแซง

ย้อนกลับไปในช่วงที่อุณหภูมิทางการเมืองไทยกำลังเดือดพล่าน ในกรุ๊ปไลน์เพื่อนสนิท (ที่มีสมาชิกอย่าง เอ็ม อภินันท์, เสนาลิง, กิ๊ฟ วรรธนะ ฯลฯ) กลายเป็นเวทีดีเบตที่ดุเดือดที่สุด

เพชร กรุณพล ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาในฐานะฝ่ายรุก (Aggressor) ทางความคิด เขาเล่าว่าในตอนนั้นตนเองสวมบทบาทผู้ที่ต้องการ เปลี่ยนแปลง (Change) อีกฝ่ายอย่างหนักหน่วง ด้วยความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ตนมีนั้น ถูกต้อง และข้อมูลที่น็อตมีนั้น ผิดพลาด

เราพยายามบอกว่า ไม่ใช่ น็อตต้องอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้… เราด่ากันจนพี่กิ๊ฟถามว่า สรุปแล้วถ้ามึงชนะ เขาจะให้มึงเป็นรัฐมนตรีเหรอ? เพชรกล่าวถึงช่วงเวลาที่มิตรภาพถูกท้าทายด้วยชุดข้อมูล

ทางด้าน น็อต วรฤทธิ์ อธิบายถึงจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้อง พักเบรก ชั่วคราว เขาเปรียบเทียบว่า เมื่อฝ่ายหนึ่งพยายามยัดเยียดความเชื่อ แต่อีกฝ่ายไม่พร้อมจะรับ มันจึงเกิดภาวะทางตัน

ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66

เรื่องของมึง เรื่องของกู คือคำตอบสุดท้ายในเวลานั้น น็อตระบุว่า เมื่อต่างคนต่างมีชุดความเชื่อที่แข็งแกร่ง (Strong conviction) การพยายามเปลี่ยนใจกันจึงเป็นเรื่องเสียเวลาและบั่นทอนความรู้สึก นำไปสู่การตัดบทสนทนาเพื่อรักษาความเป็นเพื่อนไว้

จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เพชรลดโทนความดุดันลง คือการก้าวเข้าสู่สนามการเมืองจริงในฐานะ สส. เขาตกผลึกความคิดใหม่ว่า หัวใจของประชาธิปไตยและการเป็นผู้แทนฯ คือ การรับฟัง (Listening) ไม่ใช่การเอาชนะ

บทสรุปของมิตรภาพ 20 ปี จบลงที่ ข้อตกลงหยุดยิง (Ceasefire Agreement) ทางความคิด ทั้งคู่ยอมรับความจริงร่วมกันว่า พวกเรามันไม้แก่แล้ว ดัดยากแล้ว

กฎเหล็กใหม่ของความสัมพันธ์คือ ไม่คอมเมนต์สั่งสอนกันในโพสต์ที่เห็นต่าง ยอมรับว่าเพื่อนเชื่อแบบนั้น และเราเชื่อแบบนี้ และแยกแยะเรื่องการเมืองออกจากความเป็นเพื่อน เพราะสุดท้ายเมื่ออายุมากขึ้น เพื่อนที่เข้าใจกันจริงๆ นั้นมีน้อย

ตั้งแต่วันที่มดดำเชิญมาว่าทัวร์ลงน็อต ก็เลยคุยกันว่า ถ้าอะไรที่เราเห็นต่าง เราก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์กันไม่ต้องมาสอนกัน – เพชร

ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66
ภาพจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 66

อ้างอิงข้อมูลจาก : รายการ แฉ 8 ส.ค. 2566

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 09:34 น.
69
