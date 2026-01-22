มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม
มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ แพรวา สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน โดยเจ้าหน้าที่จะนำเงินไปซื้ออาหารโปรดให้เจ้าตูบต่อไป
พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน ร่วมมอบรางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ แพรวา สุนัข K-9 และชุดสืบสวน สภ.หัวหิน หลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายจนสามารถจับกุม นายแซม ผู้ต้องหาคดีอุกอาจฆ่าชิงทรัพย์พนักงานสาวโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเงินรางวัลส่วนหนึ่งเตรียมนำไปจัดซื้อของโปรดและอาหารที่สุนัขตำรวจแพรวาชื่นชอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
นอกจากนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.อาทร เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย ที่เร่งคลี่คลายคดีจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่อาจประเมินค่าได้
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และยืนยันว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม รอบคอบ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างเป็นธรรมและถึงที่สุด
