ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:18 น.
101
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดังแฉ “ทนายคนดัง” ดีแตก แอบกินเด็ก 18 มีลูกเมียแล้วแต่ระงับความใคร่ไม่ได้ ใบ้ชัด “ดังจากรายการเที่ยง”

วงการทนายความนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อบรรดาเพจจอมแฉพร้อมใจกันเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับ ทนายความชื่อดัง ที่มีภาพลักษณ์ดีเยี่ยม สุภาพ พูดน้อย แต่เบื้องหลังกลับมีพฤติกรรมฉาวโฉ่เรื่องชู้สาว ถึงขั้นยุ่งกับเด็กอายุ 18 ปี

“โรสเมจิกสกิน” เปิดแผล ทนายสายจก ดีแตกเพราะเด็ก 18

เพจ โรสเมจิกสกิน ได้จุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่า “เร็วๆ นี้สะเทือนวงการทนาย social #ดีแตก คลิปเสียงฉันมีนะ ทนายสายจก สายล้วง เด็ก 18″

เพจโรสเมจิกสกินเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมของทนายเด็ก 18
โรสเมจิกสกิน

พร้อมขยายความถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับศีลธรรมว่า ทนายคนดังกล่าว “มีลูกมีเมียแล้ว แต่ระงับความเงี่ยนไม่ได้” โดยให้คำใบ้สำคัญที่ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งว่า เป็นคนที่ “ชื่อเสียงโด่งดังจากออกรายการช่วงเที่ยง” และมีบุคลิกภายนอกที่ดูดี สุภาพ พูดน้อย แต่เบื้องหลัง “คาวและฉาวมาก”

ด้านเพจกอซซิปอันดับหนึ่งอย่าง เจ๊มอย108 V1 ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเดียวกัน โดยโพสต์ข้อความเตือนสติว่า “คนเลวที่ทำเห้x..มันอาจจะโดนด่าน้อยกว่าคนภาพลักษณ์ดี แต่ทำผิด !!” พร้อมติดแฮชแท็ก #อิพิมเมียทนาย ระบุว่ากำลังรอให้พี่ทนายคนดังกล่าวออกมาแก้ข่าว

วงการทนายความสะเทือนจากข่าวทนายคนดังแอบมีชู้
เจ๊มอย108 V1

ย้อนรอยคำใบ้ปริศนา จาก Red Skull ถึง ท่านเปา

ก่อนหน้านี้ เพจดังหลายสำนักได้ทยอยปล่อยคำใบ้ออกมาเป็นระยะ ซึ่งทางด้านของ Red Skull ทวีตแรงว่า “ไม่น่าปล่อยให้ความเงี่ยนครอบงำเลย” และยอมรับว่าฟังครั้งแรกยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้

ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ อรรถรส ก็ได้โพสต์สปอยล์ว่าข่าวนี้จะทำให้ทุกคนช็อก เพราะ “พี่เขาดูเป็นคนใสๆ ออก” และ เพจ ท่านเปา ก็ได้ออกมาโพสต์ดักทางสังคมว่า “ถ้าผิดก็คือผิด” แม้จะสนิทแค่ไหนก็ไม่ควรปกป้อง

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา ว่า “ทนายรายการเที่ยง” ผู้นี้คือใคร และรอติดตามว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมีคลิปเสียงหลุดออกมาตามคำขู่หรือไม่

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:18 น.
101
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

