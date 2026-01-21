เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง
วงการทนายความนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อบรรดาเพจจอมแฉพร้อมใจกันเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับ ทนายความชื่อดัง ที่มีภาพลักษณ์ดีเยี่ยม สุภาพ พูดน้อย แต่เบื้องหลังกลับมีพฤติกรรมฉาวโฉ่เรื่องชู้สาว ถึงขั้นยุ่งกับเด็กอายุ 18 ปี
“โรสเมจิกสกิน” เปิดแผล ทนายสายจก ดีแตกเพราะเด็ก 18
เพจ โรสเมจิกสกิน ได้จุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่า “เร็วๆ นี้สะเทือนวงการทนาย social #ดีแตก คลิปเสียงฉันมีนะ ทนายสายจก สายล้วง เด็ก 18″
พร้อมขยายความถึงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับศีลธรรมว่า ทนายคนดังกล่าว “มีลูกมีเมียแล้ว แต่ระงับความเงี่ยนไม่ได้” โดยให้คำใบ้สำคัญที่ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งว่า เป็นคนที่ “ชื่อเสียงโด่งดังจากออกรายการช่วงเที่ยง” และมีบุคลิกภายนอกที่ดูดี สุภาพ พูดน้อย แต่เบื้องหลัง “คาวและฉาวมาก”
ด้านเพจกอซซิปอันดับหนึ่งอย่าง เจ๊มอย108 V1 ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเดียวกัน โดยโพสต์ข้อความเตือนสติว่า “คนเลวที่ทำเห้x..มันอาจจะโดนด่าน้อยกว่าคนภาพลักษณ์ดี แต่ทำผิด !!” พร้อมติดแฮชแท็ก #อิพิมเมียทนาย ระบุว่ากำลังรอให้พี่ทนายคนดังกล่าวออกมาแก้ข่าว
ย้อนรอยคำใบ้ปริศนา จาก Red Skull ถึง ท่านเปา
ก่อนหน้านี้ เพจดังหลายสำนักได้ทยอยปล่อยคำใบ้ออกมาเป็นระยะ ซึ่งทางด้านของ Red Skull ทวีตแรงว่า “ไม่น่าปล่อยให้ความเงี่ยนครอบงำเลย” และยอมรับว่าฟังครั้งแรกยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้
ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ อรรถรส ก็ได้โพสต์สปอยล์ว่าข่าวนี้จะทำให้ทุกคนช็อก เพราะ “พี่เขาดูเป็นคนใสๆ ออก” และ เพจ ท่านเปา ก็ได้ออกมาโพสต์ดักทางสังคมว่า “ถ้าผิดก็คือผิด” แม้จะสนิทแค่ไหนก็ไม่ควรปกป้อง
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา ว่า “ทนายรายการเที่ยง” ผู้นี้คือใคร และรอติดตามว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมีคลิปเสียงหลุดออกมาตามคำขู่หรือไม่
