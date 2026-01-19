ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

โปรเจกต์ยักษ์ บ้านชาวไทย บีทีเอส (BTS) อยู่ใกล้ สถานีศรีเอี่ยม คลองหลวง ทุ่มแสนล้าน ผุดคอนโดหรูราคาถูก เริ่ม 1.6 ล้านบาท เปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินผ่อน บ้านชาวไทย.com
ข่าวใหญ่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนำทัพบีทีเอสกลับมาลุยตลาดที่อยู่อาศัยเต็มตัวในรอบกว่า 30 ปี ด้วยการเปิดตัวโครงการ “บ้านชาวไทย”
โครงการไม่ได้เป็นเพียงการสร้างคอนโดมิเนียมขาย แต่มาพร้อมวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองได้จริง ภายใต้งบประมาณการลงทุนรวมกว่า 100,000 ล้านบาท ตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 25-30%
เปิดพิกัด บ้านคนไทย 2 ทำเลทอง เฟสแรกกว่าหมื่นยูนิต
ในระยะเริ่มต้น เฟสแรกใช้งบก่อสร้างประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการรวมประมาณ 12,000 ยูนิต ใน 2 ทำเลศักยภาพ ได้แก่:
1. โครงการ D:CODE SRI NAKARIN (ดี:โค้ด ศรีนครินทร์)
ตั้งอยู่ใกล้สถานีศรีเอี่ยม เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เดินทางสะดวก คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนกันยายน 2569 และแล้วเสร็จปลายปี 2571
1 ห้องนอน (30 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท
2 ห้องนอน (45 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 2.85 ล้านบาท
3 ห้องนอน (60 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 3.78 ล้านบาท
2. โครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG (ดี:คราฟท์ คลองหลวง)
ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการในอนาคตที่เปิดเผยราคาออกมาแล้ว
1 ห้องนอน (30 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 1.60 ล้านบาท
2 ห้องนอน (45 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 2.40 ล้านบาท
3 ห้องนอน (60 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 3.20 ล้านบาท
ฉีกกฎการซื้อบ้าน ไม่ต้องดาวน์ หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย
จุดเด่นสำคัญของ “บ้านชาวไทย” คือโมเดลการเงินที่ออกแบบมาเพื่อคนรายได้ปานกลางถึงน้อย โดยนายคีรีระบุว่า รูปแบบโครงการจะช่วย “เปลี่ยนคนเช่าให้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สิน” มีเงื่อนไขพิเศษ
- ไม่ต้องวางเงินดาวน์
- ไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำ
- ฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (แต่งครบพร้อมอยู่)
- ผ่อนเริ่มต้น 6,000-7,000 บาท/เดือน (สำหรับห้อง 30 ตร.ม. ราคา 1.6 ล้านบาท)
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะเข้ามาสนับสนุนสินเชื่อและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
ใช้ระบบ จับสลาก จองสิทธิ์ บ้านคนไทย เพื่อความเท่าเทียม
เนื่องจากเป็นโครงการที่ราคาเข้าถึงง่ายและมีความต้องการสูง บีทีเอสจึงนำระบบจับสลาก มาใช้ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ซื้อ เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้แล้ว ตั้งแต่ วันนี้ 19 มกราคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.baan-chaothai.com
นายคีรียืนยันถึงสถานะทางการเงินของบีทีเอสว่ามีความแข็งแกร่ง มีเงินสดหมุนเวียนหลักหมื่นล้านบาทและไม่มีภาระหนี้สิน แม้จะมีประเด็นค้างชำระหนี้จาก กทม. กว่า 3 หมื่นล้านบาท ก็ไม่กระทบต่อการเดินรถไฟฟ้าและการลงทุนใหม่ครั้งนี้
นอกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว บีทีเอสยังมีแผนขยายโครงการ “บ้านชาวไทย” ไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี นครราชสีมา และกาญจนบุรี เพื่อกระจายโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป
