ข่าวกีฬาฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:16 น.
51

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : PSV

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์, แดน เบิร์น, ติโน่ ลิฟราเมนโต้, จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์ และ วิลเลี่ยม โอซูล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ และ โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ร์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

พีเอสวี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะไม่มีชื่อของ อลาสซาน พรีอา, รูเบน ฟาน บอมเมล, นิค โอลิจ, เซร์จิโญ่ เดสต์, ไมรอน โบอาดู และ ริคาร์โด้ เปปี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิสมาเอล ไซบารี่ ที่ติดโทษแบน

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เดนนิส มาน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมแนวรับ 4 คน คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาซิโอรอฟสกี้, เมาโร จูเนียร์ แดนกลางเป็น พอล แวนเนอร์, โจอี้ เวียร์มัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิวาน เปริซิช, เอสมีร์ บายรัคตาเรวิช, คูไฮบ์ ดริวเอช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล

Credit : PSV

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – พีเอสวี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 31/07/10 นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี (กระชับมิตร)
  • 06/08/08 นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี (กระชับมิตร)
  • 14/04/04 นิวคาสเซิล 2-1 พีเอสวี (ยูโรป้า ลีก)
  • 08/04/04 พีเอสวี 1-1 นิวคาสเซิล (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 ชนะ ลีดส์ 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)

พีเอสวี

  • 17/01/26 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 14/01/26 ชนะ เด็น บอสช์ 4-1 (ดัตช์ คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 21/12/25 ชนะ อูเทรชต์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 16/12/25 ชนะ จีวีวีวี วีเนนดาล 3-0 (ดัตช์ คัพ)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – ฮาร์วี่ร์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาซิโอรอฟสกี้, เมาโร จูเนียร์ – พอล แวนเนอร์, โจอี้ เวียร์มัน – อิวาน เปริซิช, เอสมีร์ บายรัคตาเรวิช, คูไฮบ์ ดริวเอช – กุส ทิล

Credit : PSV

Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

4 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

33 นาที ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

34 นาที ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์. ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ ข่าวดารา

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่ ข่าวดารา

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:16 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button