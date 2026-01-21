นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS พีเอสวี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์, แดน เบิร์น, ติโน่ ลิฟราเมนโต้, จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์ และ วิลเลี่ยม โอซูล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่ และ โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ร์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน
พีเอสวี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ปีเตอร์ บอสซ์ จะไม่มีชื่อของ อลาสซาน พรีอา, รูเบน ฟาน บอมเมล, นิค โอลิจ, เซร์จิโญ่ เดสต์, ไมรอน โบอาดู และ ริคาร์โด้ เปปี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิสมาเอล ไซบารี่ ที่ติดโทษแบน
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เดนนิส มาน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมแนวรับ 4 คน คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาซิโอรอฟสกี้, เมาโร จูเนียร์ แดนกลางเป็น พอล แวนเนอร์, โจอี้ เวียร์มัน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิวาน เปริซิช, เอสมีร์ บายรัคตาเรวิช, คูไฮบ์ ดริวเอช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กุส ทิล
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – พีเอสวี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 31/07/10 นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี (กระชับมิตร)
- 06/08/08 นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี (กระชับมิตร)
- 14/04/04 นิวคาสเซิล 2-1 พีเอสวี (ยูโรป้า ลีก)
- 08/04/04 พีเอสวี 1-1 นิวคาสเซิล (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 ชนะ ลีดส์ 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
พีเอสวี
- 17/01/26 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 14/01/26 ชนะ เด็น บอสช์ 4-1 (ดัตช์ คัพ)
- 10/01/26 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
- 21/12/25 ชนะ อูเทรชต์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 16/12/25 ชนะ จีวีวีวี วีเนนดาล 3-0 (ดัตช์ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – ฮาร์วี่ร์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาซิโอรอฟสกี้, เมาโร จูเนียร์ – พอล แวนเนอร์, โจอี้ เวียร์มัน – อิวาน เปริซิช, เอสมีร์ บายรัคตาเรวิช, คูไฮบ์ ดริวเอช – กุส ทิล
Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 2-2 พีเอสวี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: