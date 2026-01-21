หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง
ตรวจผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 มกราคม 2569 ครบทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา 5/45 ส่องสถิติย้อนหลังวันพุธ 10 งวด
บรรยากาศคึกคักรับกลางสัปดาห์ เวียนมาบรรจบอีกครั้งสำหรับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 ที่เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอคอยช่วงเวลา 20.30 น. เพื่อลุ้นว่าตัวเลขในมือจะตรงกับผลรางวัลหรือไม่
สำหรับผลการออกรางวัลในงวดนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว เตรียมทำการหมุนวงล้อเพื่อเฟ้นหาเลขเด็ด ท่านสามารถตรวจสอบผลรางวัลสด ๆ ได้ดังนี้
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 มกราคม 2568 (21/1/69)
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอประกาศผล
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ 10 งวด
ทีมข่าวได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลเฉพาะวันพุธย้อนหลังไป 10 งวด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคอหวยพิจารณา
งวดวันที่ 14 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 060
- เลขท้าย 2 ตัว : 60
งวดวันที่ 7 มกราคม 2569
- เลขท้าย 3 ตัว : 653
- เลขท้าย 2 ตัว : 53
งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 541
- เลขท้าย 2 ตัว : 41
งวดวันที่ 24 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 892
- เลขท้าย 2 ตัว : 92
งวดวันที่ 17 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 099
- เลขท้าย 2 ตัว : 99
งวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 817
- เลขท้าย 2 ตัว : 17
งวดวันที่ 3 ธันวาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 798
- เลขท้าย 2 ตัว : 98
งวดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 541
- เลขท้าย 2 ตัว : 41
งวดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 322
- เลขท้าย 2 ตัว : 22
งวดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 651
- เลขท้าย 2 ตัว : 51
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาววันนี้ 19/1/69 เช็กผลทุกรางวัล สถิติย้อนหลังออกวันจันทร์ 15 งวด
- หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์
- หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: