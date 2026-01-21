หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:03 น.
50
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

ตรวจผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 มกราคม 2569 ครบทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา 5/45 ส่องสถิติย้อนหลังวันพุธ 10 งวด

บรรยากาศคึกคักรับกลางสัปดาห์ เวียนมาบรรจบอีกครั้งสำหรับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 ที่เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอคอยช่วงเวลา 20.30 น. เพื่อลุ้นว่าตัวเลขในมือจะตรงกับผลรางวัลหรือไม่

สำหรับผลการออกรางวัลในงวดนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว เตรียมทำการหมุนวงล้อเพื่อเฟ้นหาเลขเด็ด ท่านสามารถตรวจสอบผลรางวัลสด ๆ ได้ดังนี้

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 มกราคม 2568 (21/1/69)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอประกาศผล

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ 10 งวด

ทีมข่าวได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลเฉพาะวันพุธย้อนหลังไป 10 งวด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคอหวยพิจารณา

งวดวันที่ 14 มกราคม 2569

  • เลขท้าย 3 ตัว : 060
  • เลขท้าย 2 ตัว : 60

งวดวันที่ 7 มกราคม 2569

  • เลขท้าย 3 ตัว : 653
  • เลขท้าย 2 ตัว : 53

งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 541
  • เลขท้าย 2 ตัว : 41

งวดวันที่ 24 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 892
  • เลขท้าย 2 ตัว : 92

งวดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 099
  • เลขท้าย 2 ตัว : 99

งวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 817
  • เลขท้าย 2 ตัว : 17

งวดวันที่ 3 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 798
  • เลขท้าย 2 ตัว : 98

งวดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 541
  • เลขท้าย 2 ตัว : 41

งวดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 322
  • เลขท้าย 2 ตัว : 22

งวดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 651
  • เลขท้าย 2 ตัว : 51

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:03 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

