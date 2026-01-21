ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.
ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง หลังถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจ DSI แทรกแซงตรวจสอบการเลือก สว.
ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยครั้งสำคัญในช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 15.00 น. เพื่อตัดสินสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าจะต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณีที่ถูก นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ส่งคำร้องให้วินิจฉัยว่าทั้งสองท่านมีพฤติการณ์เข้าข่ายแทรกแซงคดีฮั้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่กลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 92 คน ได้ร่วมกันยื่นรายชื่อร้องเรียนต่อประธานวุฒิสภา โดยกล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองได้ใช้อำนาจหน้าที่สั่งการให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าไปยุ่งเกี่ยวและแทรกแซงการสอบสวนคดีฮั้วเลือก สว. ซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นอำนาจโดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พฤติการณ์ดังกล่าวจึงถูกมองว่าขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักนิติรัฐอย่างร้ายแรง
สำหรับบรรยากาศก่อนการอ่านคำวินิจฉัย เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของ นายภูมิธรรม และ พ.ต.อ. ทวี ได้เดินทางมาถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ขณะที่ฝั่งผู้ร้อง พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. ในฐานะตัวแทน ได้เดินทางมาถึงไล่เลี่ยกัน โดย พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ มีสีหน้าเรียบเฉย ได้ชูสองนิ้วให้กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆ ก่อนจะเดินขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีทันที นอกจากนี้ยังมีตัวแทนภาคประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้ด้วย
ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5)
