มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม ออเรนจ์ เวโลโดรม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาร์กเซย VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ออเรนจ์ เวโรโดรม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
มาร์กเซย
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ จะยังไม่มีชื่อของ แบ็งฌาแม็ง ปาวาร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจโรนิโม่ รูญี่ พร้อมกองหลัง 4 คน อามีร์ มูริลโล่, เลโอนาร์โด บาเลอร์ดี้, ฟากุนโด้ เมดิน่า, เอเมอร์ซอน พัลเมรี่ แดนกลางเป็น บิลัล นาดีร์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ทิโมธี่ เวอาห์, เมสัน กรีนวู้ด, อิกอร์ ไปเซา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง
ลิเวอร์พูล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ วาตารุ เอ็นโด ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ มาร์กเซย – ลิเวอร์พูล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 26/11/08 ลิเวอร์พูล 1-0 มาร์กเซย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/09/08 มาร์กเซย 1-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 11/12/07 มาร์กเซย 0-4 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 03/10/07 ลิเวอร์พูล 0-1 มาร์กเซย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/03/04 มาร์กเซย 2-1 ลิเวอร์พูล (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
มาร์กเซย
- 17/01/26 ชนะ อองเช่ร์ 5-2 (ลีกเอิง)
- 14/01/26 ชนะ บาเยอซ์ 9-0 (เฟรนช์ คัพ)
- 09/01/26 เสมอ เปแอสเช 2-2 (แพ้จุดโทษ 1-4, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)
- 04/01/26 แพ้ น็องต์ 0-2 (ลีกเอิง)
- 21/12/25 ชนะ บูร์ก เปรงนาส 6-0 (เฟรนช์ คัพ)
ลิเวอร์พูล
- 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
มาร์กเซย (4-2-3-1) : เจโรนิโม่ รูญี่ (GK) – อามีร์ มูริลโล่, เลโอนาร์โด บาเลอร์ดี้, ฟากุนโด้ เมดิน่า, เอเมอร์ซอน พัลเมรี่ – บิลัล นาดีร์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์ – ทิโมธี่ เวอาห์, เมสัน กรีนวู้ด, อิกอร์ ไปเซา – ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ทายผลบอล มาร์กเซย 2-2 ลิเวอร์พูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: