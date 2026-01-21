ข่าวกีฬาฟุตบอล

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:10 น.
52

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม ออเรนจ์ เวโลโดรม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาร์กเซย VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ออเรนจ์ เวโรโดรม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Liverpool FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

มาร์กเซย

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ จะยังไม่มีชื่อของ แบ็งฌาแม็ง ปาวาร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจโรนิโม่ รูญี่ พร้อมกองหลัง 4 คน อามีร์ มูริลโล่, เลโอนาร์โด บาเลอร์ดี้, ฟากุนโด้ เมดิน่า, เอเมอร์ซอน พัลเมรี่ แดนกลางเป็น บิลัล นาดีร์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ทิโมธี่ เวอาห์, เมสัน กรีนวู้ด, อิกอร์ ไปเซา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง

Credit : Olympique de Marseille

ลิเวอร์พูล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์ และ วาตารุ เอ็นโด ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ มาร์กเซย – ลิเวอร์พูล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 26/11/08 ลิเวอร์พูล 1-0 มาร์กเซย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 16/09/08 มาร์กเซย 1-2 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 11/12/07 มาร์กเซย 0-4 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 03/10/07 ลิเวอร์พูล 0-1 มาร์กเซย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/03/04 มาร์กเซย 2-1 ลิเวอร์พูล (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

มาร์กเซย

  • 17/01/26 ชนะ อองเช่ร์ 5-2 (ลีกเอิง)
  • 14/01/26 ชนะ บาเยอซ์ 9-0 (เฟรนช์ คัพ)
  • 09/01/26 เสมอ เปแอสเช 2-2 (แพ้จุดโทษ 1-4, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)
  • 04/01/26 แพ้ น็องต์ 0-2 (ลีกเอิง)
  • 21/12/25 ชนะ บูร์ก เปรงนาส 6-0 (เฟรนช์ คัพ)

ลิเวอร์พูล

  • 17/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/01/26 ชนะ บาร์นสลี่ย์ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Olympique de Marseille

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

มาร์กเซย (4-2-3-1) : เจโรนิโม่ รูญี่ (GK) – อามีร์ มูริลโล่, เลโอนาร์โด บาเลอร์ดี้, ฟากุนโด้ เมดิน่า, เอเมอร์ซอน พัลเมรี่ – บิลัล นาดีร์, ปิแอร์ ฮอยเบียร์ – ทิโมธี่ เวอาห์, เมสัน กรีนวู้ด, อิกอร์ ไปเซา – ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ทายผลบอล มาร์กเซย 2-2 ลิเวอร์พูล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

