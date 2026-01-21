“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก
เชตวัน ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก ทำให้เกิดความเสียเปรียบ ส่งผลกระทบต่อผู้ลงเสียง
เชตวัน เตือประโคน ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จ.ปทุมธานี พื้นที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา และ ต.หลักหก, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี เบอร์3 โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กร้องเรียนเรื่องภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำสนิท ระบุว่า “เทคโนโลยีการพิมพ์ทุกวันนี้ไปไกลมากแล้ว แต่ไม่คิดว่าเอกสารแนะนำตัวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ติดประชาสัมพันธ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ และที่ส่งไปให้กับคนไทยในต่างแดน จะอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เช่นนี้
โดยเฉพาะรูปของผม ”เชตวัน เบอร์ 3“ ซึ่งที่ติดตามหน่วยเลือกตั้งนั้นสีออกส้มดำ ขณะที่ประกาศเอกอัคราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนจากอังกฤษ ส่งมาให้ดู ปรากฏว่าสีดำมืดจนดูไม่ออกว่าผู้สมัครหน้าตาเป็นอย่างไร
งงมากครับ งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่น้อย เครื่องถ่ายเอกสารดีๆ หรือโรงพิมพ์ดีๆ ก็น่าจะหาได้ไม่ยาก หรือถ้าพิมพ์ออกมาแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้ควรที่จะมีการแก้ไข ไม่ใช่แจกจ่ายไปตามมีตามเกิด คนเมืองนอกเมืองนาเห็นแล้วอายเขา ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเลือกตั้งของประเทศไทยทำงานได้แย่มาก
การพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครแบบนี้ ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างแน่นอนในการตัดสินใจเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน ผมอยากเรียกร้องให้ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย”
