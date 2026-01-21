ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:43 น.
52

เชตวัน ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก ทำให้เกิดความเสียเปรียบ ส่งผลกระทบต่อผู้ลงเสียง

เชตวัน เตือประโคน ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จ.ปทุมธานี พื้นที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา และ ต.หลักหก, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี เบอร์3 โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กร้องเรียนเรื่องภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำสนิท ระบุว่า “เทคโนโลยีการพิมพ์ทุกวันนี้ไปไกลมากแล้ว แต่ไม่คิดว่าเอกสารแนะนำตัวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ติดประชาสัมพันธ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ และที่ส่งไปให้กับคนไทยในต่างแดน จะอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เช่นนี้

โดยเฉพาะรูปของผม ”เชตวัน เบอร์ 3“ ซึ่งที่ติดตามหน่วยเลือกตั้งนั้นสีออกส้มดำ ขณะที่ประกาศเอกอัคราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้สนับสนุนพรรคประชาชนจากอังกฤษ ส่งมาให้ดู ปรากฏว่าสีดำมืดจนดูไม่ออกว่าผู้สมัครหน้าตาเป็นอย่างไร

งงมากครับ งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งก็ไม่น้อย เครื่องถ่ายเอกสารดีๆ หรือโรงพิมพ์ดีๆ ก็น่าจะหาได้ไม่ยาก หรือถ้าพิมพ์ออกมาแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้ควรที่จะมีการแก้ไข ไม่ใช่แจกจ่ายไปตามมีตามเกิด คนเมืองนอกเมืองนาเห็นแล้วอายเขา ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเลือกตั้งของประเทศไทยทำงานได้แย่มาก

การพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครแบบนี้ ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างแน่นอนในการตัดสินใจเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน ผมอยากเรียกร้องให้ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

32 นาที ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

33 นาที ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์. ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ ข่าวดารา

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่ ข่าวดารา

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:43 น.
52
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button