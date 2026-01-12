นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม “THEOS-2A” สัญชาติไทย ทะยานสู่อวกาศสำเร็จ ฝีมือวิศวกรไทยร่วมสร้าง ช่วยจัดการภัยพิบัติ-ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกครั้งในวงการอวกาศ เมื่อเวลา 11.48 น. ดาวเทียมสำรวจโลกความละเอียดสูง “THEOS-2A” ได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างเป็นทางการจากฐานปล่อย ณ ศูนย์อวกาศสาธิต ธาวัน เมืองศรีหริโกฏะ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวไกลบนเวทีโลก และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมอวกาศไทยที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ดาวเทียม THEOS-2A นับเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่ 3 ของไทย สานต่อภารกิจจาก THEOS-1 และ THEOS-2 ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยความพิเศษของดาวเทียมดวงนี้คือ การที่วิศวกรดาวเทียมชาวไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนาเพย์โหลด (Payload) หรืออุปกรณ์สำคัญที่ติดตั้งบนดาวเทียม ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ไปจนถึงกระบวนการประกอบเข้ากับตัวดาวเทียม
GISTDA ได้เปรียบดาวเทียมดวงนี้ว่าเป็นเสมือน “ดวงตาจากอวกาศ” ที่จะคอยสอดส่องและผสานข้อมูลบนภาคพื้นดินเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน ข้อมูลที่ได้จาก THEOS-2A จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการประเทศ ทั้งในด้านการตัดสินใจเชิงนโยบาย การรับมือภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
บรรยากาศในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ GISTDA ได้เปิดให้ประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กและยูทูบ โดยมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนการปล่อยดาวเทียมอย่างละเอียด สร้างความตื่นตัวและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่ได้เห็นเทคโนโลยีฝีมือคนไทยไปไกลถึงระดับอวกาศ
จนกระทั่งเวลา 12.05 น. ซึ่งเป็นกำหนดการที่ดาวเทียมหลักในภารกิจอย่าง EOS-N1 จะต้องแยกตัวออกจากจรวดนำส่ง ปรากฏว่าไม่สามารถยืนยันสถานะการปล่อยดาวเทียมได้ สร้างความกังวลให้กับทีมงานและประชาชนที่เฝ้าติดตาม
ต่อมาในเวลา 12.24 น. องค์การวิจัยอวกาศอินเดีย (ISRO) ได้ออกแถลงการณ์ด่วน ยอมรับว่าตรวจพบความผิดปกติของเที่ยวบิน PSLV-C62 ในช่วงจบการเผาไหม้เชื้อเพลิงจรวดท่อนที่ 3 (PS3) ส่งผลให้เส้นทางการบินเบี่ยงเบนไปจากแผนที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว และจะมีการแถลงรายงานฉบับเต็มเพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้ ก่อนที่จะยุติการถ่ายทอดสดภารกิจลง
