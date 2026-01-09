ข่าวต่างประเทศ

NASA เตรียมส่งนักบินอวกาศ ISS กลับโลกก่อนกำหนด ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 08:57 น.
NASA เตรียมส่งนักบินอวกาศ 4 นาย ที่ประจำอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติ กลับโลกก่อนกำหนด หลังจากที่หนึ่งคนมีอาการป่วย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า องค์การ NASA รายงานว่าพวกเขาจะนำตัวทีมนักบินอวกาศ 4 คนที่สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS กลับโลก ภายหลังจากที่นักบินอวกาศวัน 65 ปีมีอาการป่วยรุนแรง

อย่างไรก็ตามองค์การ NASA กล่าวว่าแม้ว่าอาการป่วยจะรุนแรง แต่อาการของเขาทรงตัว พร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การอพยพฉุกเฉิน และทางองค์การยึดถือสุขภาพของนักบินอวกาศเป็นสำคัญเสมอ

โดยทางองค์การไม่ได้เปิดเผยว่านักบินอวกาศคนดังกล่าวคือใคร และอาการป่วยดังกล่าวคืออะไร แต่บอกแค่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางอวกาศและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยคาดว่านักบินอวกาศชุดนี้จะเดินทางกลับถึงโลกในอีก 48 ชั่วโมง

ทั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีการอพยพนักบินอวกาศออกจาก ISS ก่อนกำหนด หลังจากที่มีการทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543

สำหรับนักบินอวกาศชุดนี้คือทีม Crew-11 ประกอบไปด้วย เซนา การ์ดแมน, ไมค์ ฟินคี, คิมยะ ยุย และ โอเลก พลาตอนอฟ ซึ่งหลังจากการอพยพจะส่งผลให้มีนักบินอวกาศชาวอเมริกันประจำอยู่ที่สถานีเพียงคนเดียว และจะส่งนักบินอวกาศชาวรัสเซีย 2 คนขึ้นไปสมทบ

