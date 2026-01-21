“ชูวิทย์” ร่ายยาวอัด “ธนาธร” เลอะเทอะ ทำพรรคส้มอดเป็นรัฐบาล
ชูวิทย์ โพสต์ร่ายยาวอัด ธนาธร เลอะเทอะ ทำพรรคส้มอดเป็นรัฐบาล และยากจะถึงฝัน บอกวันนี้ไม่ได้ด่าแต่ฝากถึงความหวังดีกับพรรค
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองอาวุโส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ความ “เลอะเทอะ” ของธนาธร
เมื่อวานผมบอกว่า “ธนาธรเป็นคนไปคุยดีลต่างๆ ด้วยตัวเองคนเดียว” วันนี้ธนาธรบอกว่าผม “เลอะเทอะ“ แต่ลองดูให้ดีว่าใครกันแน่ที่ ”เลอะเทอะ“ มาตลอด เริ่มจาก
เลอะเทอะ “จะยกเลิก ม.112 จนพาคนไปติดคุก เด็กชู 3 นิ้ว ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ“
เลอะเทอะ “พิธาบอกทหารมีไว้ทำไม จนคนด่า แล้วธนาธรมาแก้ตัวเอาดื้อๆ ว่ามีทหารเอาไว้ไปรบไงล่ะ“
เลอะเทอะ ”เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไปด้อยค่าทหารของประเทศตัวเอง“
เลอะเทอะ “ไปดีลกับทักษิณถึงฮ่องกง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลมือเปล่า“
เลอะเทอะ “ไปถูกอนุทินหลอกเซ็น MOA”
เลอะเทอะ “เอาความซื่อตรงไปดีลกับนักการเมืองไทย“
เลอะเทอะ “ทุกคนในพรรคส้มเท่าเทียม แต่ต้องตามใจเจ้าของพรรคอย่างธนาธร”
เลอะเทอะ “ให้เงินกู้พรรค 191 ล้าน จนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค“
เลอะเทอะ ”บริจาคเงินแฝงให้พรรค แต่บอกว่าไม่ใช่เจ้าของ ไม่ใช่นายทุนพรรค”
เลอะเทอะ ”หากพิธาเป็นนายกฯ ในวันนั้น สถานการณ์ชายแดนจะไม่มาถึงจุดนี้”
เลอะเทอะ “จะได้ สส. เกิน 250 เสียง เป็นพรรคเดียวโดยไม่มีพันธมิตรทางการเมืองร่วม“
เลอะเทอะ ”บอก ฮั้ว สว. เป็นเรื่องของ กกต. ส่วนเขากระโดงเป็นเรื่องของการรถไฟ หากผิดจริงชาวบ้านแถบนั้นก็ผิดหมด”
เลอะเทอะ “มีเราไม่มีเทา แต่ในพรรคมี 2 คน เป็นเทาเสียเอง“
เลอะเทอะ ”จะให้อนุทิน พรรคภูมิใจไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ แต่ได้ยุบสภามาแทน”
เลอะเทอะ “ไปบังคับให้อนุทินยุบสภา แล้วพอยุบจริง ยังถูกอนุทินเยาะเย้ยว่าเป็นฝ่ายค้ำอีก“
เลอะเทอะ “ตั้งทีม The Professional แต่ สส. ในพรรคไม่รู้เรื่อง”
เลอะเทอะ “เอามือสมัครเล่นไปประชันวิสัยทัศน์กับมืออาชีพอย่างศุภจี“
เลอะเทอะ “ที่หาใครในพรรคเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เลยไปหาเทคโนแครตนอกพรรค“
เลอะเทอะ ”จัดปาร์ตี้ลิสต์คนนอกแซงคนในที่ทำงานให้กับพรรคจนวงแตก แต่บอกไม่มีปัญหา”
ธนาธรยังมีเรื่อง “เลอะเทอะ” อีกมาก ที่ยังเจียระไนไม่หมด ตราบใดที่ธนาธรยังเลอะเทอะอยู่อย่างนี้ พรรคส้มยากที่จะได้ไปเป็นรัฐบาล เพราะต้องตามใจความเลอะเทอะของ “เจ้าของพรรค” อยู่ร่ำไป
นี่หากธนาธรหยุดเลอะเทอะ และอยู่กับความเป็นจริงบ้าง ไม่ตบโต๊ะแบบเสี่ยใหญ่ร้องเอาแต่ใจตัวเอง จนอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ ป่านนี้พรรคส้มได้เป็นรัฐบาลไปนานแล้ว เพราะยิ่งธนาธรเลอะเทอะ ก็ยิ่งทำให้พรรคส้มห่างไกลความฝัน นี่วันนี้ผมไม่ได้ด่านะครับ หวังดีถึงน้องๆ พรรคส้มทั้งนั้น ยกเว้นเจ้าของพรรคคนเดียว คนอื่นไม่เกี่ยว”
