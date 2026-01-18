พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”
พรรคประชาชน ปล่อยคลิปปลุกพลังโค้งสุดท้าย! “เชื่อในคนธรรมดา” กู้ศรัทธาสร้าง “รัฐบาลประชาชน” ย้ำ 1 เสียงธรรมดาคือพลังเปลี่ยนชาติ ขอแค่ “อย่าหายไป” จับมือเดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เมื่อ พรรคประชาชน (พรรคส้ม) ได้ทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอหาเสียงชุดใหม่ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารทางอารมณ์เพื่อปลุกพลังและความหวังของคนไทย โดยใช้คอนเซปต์ “เชื่อในคนธรรมดา”
จี้จุดเจ็บ “คุณหมดหวังกับประเทศนี้หรือยัง?”
คลิปดังกล่าวเปิดหัวด้วยคำถามที่แทงใจดำคนในสังคมว่า “คุณเป็นคนหนึ่งรึเปล่าที่หมดหวังกับประเทศนี้? คุณอาจจะไม่เชื่อในพรรคการเมือง ไม่เชื่อในตัวเอง ไม่เชื่อในอนาคตที่ดีกว่านี้อีกแล้ว”
เนื้อหาภายในคลิปสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังและตัวตนของคนทั่วไป โดยเจาะจงไปที่ความรู้สึกของประชาชนที่มักบอกกับตัวเองว่าตนเอง “ไม่เก่งพอ ไม่ยิ่งใหญ่พอ ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้” จนสภาวะจำยอมนี้ทำให้หลายคนหลงลืมความรู้สึกในวันที่เคยมี “ความหวัง” ไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนได้ใช้คลิปนี้จุดประกายความเชื่อมั่นกลับมา โดยระบุข้อความสำคัญว่า “แต่เรายังเชื่อในตัวคุณ ประชาชน เราเชื่อเสมอว่าหนึ่งเสียง หนึ่งการกระทำเล็กๆ ของประชาชนคนธรรมดา คือพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง”
เนื้อหาในคลิปยังย้ำเตือนว่า ทางพรรคจำได้เสมอว่าครั้งหนึ่งประชาชนทุกคน “เคยรวมพลัง เคยเป็นคนธรรมดาที่จุดความหวังขึ้นมาพร้อมกัน” และยืนยันว่าสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาที่ประชาชนร่วมกันทำนั้น ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้ “ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม” อีกต่อไป
บทสรุปของคลิปวีดิโอนี้ เน้นย้ำการให้คุณค่ากับทุกคนและการเชิญชวน (Call to Action) ที่ทรงพลังว่า ประชาชน “ไม่ต้องเป็นใครที่พิเศษ ไม่ต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น”
ขอเพียงแค่ “ไม่หายไป” และยังเลือกที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน เพื่อร่วมภารกิจสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง “รัฐบาลประชาชน” ให้สำเร็จ
