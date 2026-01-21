กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง กาลาตาซาราย กับ แอต.มาดริด ที่สนาม แรมส์ พาร์ค เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กาลาตาซาราย VS แอต.มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : กาลาตาราซราย พบ แอต.มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : แรมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอคาน บูรุค จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล ซารา, เอเนส บูยุค, วิลฟริด ซิงโก้ และ อาร์ด้า อุนเยย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาเตฮาน บัลตาชี กับ เอเรน เอลมาลี่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูกูร์คาน ชากีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โรแล็งด์ ซัลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินสัน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบ แดนกลางเป็น มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน
แอตเลติโก มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมี ภายใต้การคุมทัพของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะไม่มีชื่อของ เคลม็องต์ ล็องเลต์ กับ นิโก้ กอนซาเลซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมแนวรับ 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, มาร์ค พูบิลล์, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, ปาโบล บาร์ริออส, โกเก้, อเล็กซ์ บาเอน่า ส่วนคู่กองหน้าเป็น อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ กับ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ กาลาตาซาราย – แอต.มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 25/11/15 แอต.มาดริด 2-0 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 15/09/15 กาลาตาซาราย 0-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/08/14 กาลาตาซาราย 0-0 แอต.มาดริด (กระชับมิตร)
- 25/02/10 กาลาตาซาราย 1-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/02/10 แอต.มาดริด 1-1 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย
- 17/01/26 เสมอ กาเซียนเตป 1-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
- 13/01/26 ชนะ เฟธิเยสปอร์ 2-1 (ตุรกี คัพ)
- 10/01/26 แพ้ เฟเนร์บาห์เช่ 0-2 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
- 05/01/26 ชนะ แทร็ปซอนสปอร์ 4-1 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
- 21/12/25 ชนะ คาซิมปาซ่า 3-0 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
แอต.มาดริด
- 18/01/26 ชนะ อลาเบส 1-0 (ลาลีกา)
- 13/01/26 ชนะ เดปอร์ติโบ ลา คอลุนญ่า 1-0 (โกปา เดล เรย์)
- 08/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (ซูเปอร์ลีกา เด เอสปานา)
- 04/01/26 เสมอ เรอัล โซเซียดาด 1-1 (ลาลีกา)
- 21/12/25 ชนะ คิโรน่า 3-0 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูกูร์คาน ชากีร์ (GK) – โรแล็งด์ ซัลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินสัน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบ – มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า – ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาซ – วิคเตอร์ โอซิมเฮน
แอต.มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, มาร์ค พูบิลล์, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, ปาโบล บาร์ริออส, โกเก้, อเล็กซ์ บาเอน่า – อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ, ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
Thaiger ทายผลบอล กาลาตาซาราย 2-2 แอต.มาดริด
