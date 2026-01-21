ข่าวกีฬาฟุตบอล

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:07 น.
91

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง กาลาตาซาราย กับ แอต.มาดริด ที่สนาม แรมส์ พาร์ค เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กาลาตาซาราย VS แอต.มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : กาลาตาราซราย พบ แอต.มาดริด
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : แรมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Galatasaray

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โอคาน บูรุค จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล ซารา, เอเนส บูยุค, วิลฟริด ซิงโก้ และ อาร์ด้า อุนเยย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาเตฮาน บัลตาชี กับ เอเรน เอลมาลี่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูกูร์คาน ชากีร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โรแล็งด์ ซัลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินสัน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบ แดนกลางเป็น มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน

Credit : Galatasaray

แอตเลติโก มาดริด

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมี ภายใต้การคุมทัพของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะไม่มีชื่อของ เคลม็องต์ ล็องเลต์ กับ นิโก้ กอนซาเลซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมแนวรับ 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, มาร์ค พูบิลล์, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, ปาโบล บาร์ริออส, โกเก้, อเล็กซ์ บาเอน่า ส่วนคู่กองหน้าเป็น อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ กับ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

Credit : Atlético de Madrid

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ กาลาตาซาราย – แอต.มาดริด

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 25/11/15 แอต.มาดริด 2-0 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 15/09/15 กาลาตาซาราย 0-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/08/14 กาลาตาซาราย 0-0 แอต.มาดริด (กระชับมิตร)
  • 25/02/10 กาลาตาซาราย 1-2 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/02/10 แอต.มาดริด 1-1 กาลาตาซาราย (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย

  • 17/01/26 เสมอ กาเซียนเตป 1-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ เฟธิเยสปอร์ 2-1 (ตุรกี คัพ)
  • 10/01/26 แพ้ เฟเนร์บาห์เช่ 0-2 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
  • 05/01/26 ชนะ แทร็ปซอนสปอร์ 4-1 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
  • 21/12/25 ชนะ คาซิมปาซ่า 3-0 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)

แอต.มาดริด

  • 18/01/26 ชนะ อลาเบส 1-0 (ลาลีกา)
  • 13/01/26 ชนะ เดปอร์ติโบ ลา คอลุนญ่า 1-0 (โกปา เดล เรย์)
  • 08/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (ซูเปอร์ลีกา เด เอสปานา)
  • 04/01/26 เสมอ เรอัล โซเซียดาด 1-1 (ลาลีกา)
  • 21/12/25 ชนะ คิโรน่า 3-0 (ลาลีกา)
Credit : Galatasaray

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูกูร์คาน ชากีร์ (GK) – โรแล็งด์ ซัลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินสัน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบ – มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า – ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาซ – วิคเตอร์ โอซิมเฮน

แอต.มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, มาร์ค พูบิลล์, เดวิด ฮันค์โก้, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, ปาโบล บาร์ริออส, โกเก้, อเล็กซ์ บาเอน่า – อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ, ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

Credit : Atlético de Madrid

Thaiger ทายผลบอล กาลาตาซาราย 2-2 แอต.มาดริด

 

