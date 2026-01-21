ข่าวดาราบันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 14:02 น.
ลิซ่า นั่งแท่นพาร์ทเนอร์ Nike สมาชิกครอบครัวคนใหม่ ตอกย้ำไอคอนโลก ประเดิมลุคแรก Air Max 95 สุดเท่ นพร้อมปลุกพลังหญิงทั่วโลกให้กล้าเป็นตัวเอง

ตอกย้ำฉายา Rockstar ตัวจริงที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเพลง แต่ยังทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่น ล่าสุด ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK ประกาศข่าวใหญ่ เซ็นสัญญาระยะยาวเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Nike แบรนด์กีฬาระดับโลกอย่างเป็นทางการ แฟนคลับเตรียมจับตาดูแคมเปญและโปรเจกต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวไนกี้ครั้งนี้ตอกย้ำสถานะ Global Style Icon ของส่วลิซ่าที่เชื่อมโลกแฟชั่น กีฬา และศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ในปีที่ผ่านมา (2025) ถือเป็นปีทองที่เธอได้พิสูจน์ความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประเดิมผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์ดังระดับโลก The White Lotus ซีซั่น 3 รวมทั้งกลับมารวมตัวกับสมาชิก BLACKPINK ในคอนเสิร์ต Deadline World Tour และปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Alter Ego ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

การปรากฏตัวครั้งแรกฐานะสมาชิกครอบครัว Nike ลิซ่าเลือกสวมใส่รองเท้าตระกูล Air Max 95 ถือเป็นรุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อมโยงกับดนตรี วัฒนธรรมย่อย และการแสดงตัวตน ซึ่งตรงกับคาแรกเตอร์ของเธอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ลิซ่าได้เปิดใจถึงความรู้สึกและความทรงจำที่มีต่อแบรนด์ Nike ไว้อย่างน่าประทับใจ ย้อนเล่าไปถึงสมัยที่เธอยังเป็นเพียงเด็กฝึกหัดว่า “ช่วงที่ฉันเป็นเด็กฝึกก่อนจะเดบิวต์เป็น BLACKPINK หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้น ฉันจะใส่เฉพาะเสื้อผ้าที่เหมาะกับการเต้นเท่านั้น เช่น ชุดวอร์ม เสื้อยืดตัวใหญ่ ๆ และรองเท้าผ้าใบ

ฉันจำได้แม่นเลยว่า ฉันเก็บเงินค่าขนมเพื่อซื้อ Nike Dunk Highs มาคู่หนึ่งสำหรับใส่ซ้อม ตอนนั้นฉันยังเด็กมาก ช่วงเวลานั้นและรองเท้าคู่นั้นจึงกลายเป็นความทรงจำเกี่ยวกับ Nike ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับฉันตลอดมา”

Nike เปิดตัวลิซ่า สมาชิกคนใหม่ของครอบครัว-4
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ลิซ่าตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของพลังและการเสริมสร้างความมั่นใจเป็นหลัก พร้อมทิ้งท้ายว่า “ฉันตั้งตารอที่จะนำพลังงานเหล่านั้นใส่ลงไปในทุกสิ่งที่เราทำร่วมกัน ฉันอยากสนับสนุนให้ผู้หญิงทั่วโลกกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองและมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ผ่านสไตล์การแต่งตัวของพวกเธอ”

งานนี้แฟน ๆ ต้องเกาะติดหน้าจอรอชมว่า โปรเจกต์ถัดไปของ Lisa x Nike จะออกมาในรูปแบบไหน แต่รับรองว่าต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการแฟชั่นและสปอร์ตแวร์อย่างแน่นอน

Nike เปิดตัวลิซ่า สมาชิกคนใหม่ของครอบครัว-2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
Nike เปิดตัวลิซ่า สมาชิกคนใหม่ของครอบครัว-3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-5
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-4
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

