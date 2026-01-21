ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

ลิซ่า นั่งแท่นพาร์ทเนอร์ Nike สมาชิกครอบครัวคนใหม่ ตอกย้ำไอคอนโลก ประเดิมลุคแรก Air Max 95 สุดเท่ นพร้อมปลุกพลังหญิงทั่วโลกให้กล้าเป็นตัวเอง
ตอกย้ำฉายา Rockstar ตัวจริงที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเพลง แต่ยังทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่น ล่าสุด ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK ประกาศข่าวใหญ่ เซ็นสัญญาระยะยาวเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Nike แบรนด์กีฬาระดับโลกอย่างเป็นทางการ แฟนคลับเตรียมจับตาดูแคมเปญและโปรเจกต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวไนกี้ครั้งนี้ตอกย้ำสถานะ Global Style Icon ของส่วลิซ่าที่เชื่อมโลกแฟชั่น กีฬา และศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ในปีที่ผ่านมา (2025) ถือเป็นปีทองที่เธอได้พิสูจน์ความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประเดิมผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์ดังระดับโลก The White Lotus ซีซั่น 3 รวมทั้งกลับมารวมตัวกับสมาชิก BLACKPINK ในคอนเสิร์ต Deadline World Tour และปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Alter Ego ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
การปรากฏตัวครั้งแรกฐานะสมาชิกครอบครัว Nike ลิซ่าเลือกสวมใส่รองเท้าตระกูล Air Max 95 ถือเป็นรุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อมโยงกับดนตรี วัฒนธรรมย่อย และการแสดงตัวตน ซึ่งตรงกับคาแรกเตอร์ของเธอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ลิซ่าได้เปิดใจถึงความรู้สึกและความทรงจำที่มีต่อแบรนด์ Nike ไว้อย่างน่าประทับใจ ย้อนเล่าไปถึงสมัยที่เธอยังเป็นเพียงเด็กฝึกหัดว่า “ช่วงที่ฉันเป็นเด็กฝึกก่อนจะเดบิวต์เป็น BLACKPINK หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้น ฉันจะใส่เฉพาะเสื้อผ้าที่เหมาะกับการเต้นเท่านั้น เช่น ชุดวอร์ม เสื้อยืดตัวใหญ่ ๆ และรองเท้าผ้าใบ
ฉันจำได้แม่นเลยว่า ฉันเก็บเงินค่าขนมเพื่อซื้อ Nike Dunk Highs มาคู่หนึ่งสำหรับใส่ซ้อม ตอนนั้นฉันยังเด็กมาก ช่วงเวลานั้นและรองเท้าคู่นั้นจึงกลายเป็นความทรงจำเกี่ยวกับ Nike ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับฉันตลอดมา”
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ลิซ่าตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของพลังและการเสริมสร้างความมั่นใจเป็นหลัก พร้อมทิ้งท้ายว่า “ฉันตั้งตารอที่จะนำพลังงานเหล่านั้นใส่ลงไปในทุกสิ่งที่เราทำร่วมกัน ฉันอยากสนับสนุนให้ผู้หญิงทั่วโลกกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองและมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ผ่านสไตล์การแต่งตัวของพวกเธอ”
งานนี้แฟน ๆ ต้องเกาะติดหน้าจอรอชมว่า โปรเจกต์ถัดไปของ Lisa x Nike จะออกมาในรูปแบบไหน แต่รับรองว่าต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการแฟชั่นและสปอร์ตแวร์อย่างแน่นอน
