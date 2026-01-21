ข่าว

เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:42 น.
เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

พนักงานร้านหมูกระทะแฉ เจ้าของร้านสั่งหักเงินทุกคน เหตุตอบไลน์ช้าตอนเที่ยงคืน แม้วันหยุดก็ไม่รอด เพื่อนลากิจโดนหนัก 600 บาท

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เปิดเผยเรื่องราวหลังถูกเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ หักเงินพนักงานทุกคน เนื่องจากระบุว่าพนักงานตอบแชตช้า แม้พนักงานที่หยุดในวันหยุดและไม่ได้เข้ากะในเวลาที่เกิดเหตุก็ต้องถูกหักเงินด้วยเช่นกัน โดยเจ้าของเรื่องระบุว่า

“มาเรียนอยู่ไกลก็ยังต้องมาเจออะไรแบบ อิหยังวะ #ช่วยแชร์หน่อยครับ #ขอความเห็นหน่อยครับ #คิดเห็นยังไงกับเคสแบบนี้ ขอความคิดเห็นคนอยู่ #ศรีสะเกษ หน่อยครับ

เรื่องมีอยู่ว่าผมทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านหมูกระทะชั่งกิโลแห่งหนึ่งในศรีสะเกษปกติ (ทำมาได้เดือนที่ 9 แล้ว ผมก็ทำปกติเพราะมันใกล้ที่บ้านเช่าชุมชนอยู่)

และเมื่อวานนี้ (18/01/69) ผมไม่ได้ไปทำงาน เพราะไม่มีชื่อในตารางทำงาน (คนที่มีชื่อก็ต้องไปทำ) เหตุเกิดจากเจ้าของร้านทักลงกลุ่มเวลา 00.02 ตามรูปแรกเพราะมีลูกค้าถามเรื่องกุ้งดองรอบแรก ผู้จัดการกับเจ้าของร้านก็ตอบปกติเพราะพนักงานก็ทำงานอาจไม่ได้ดูโทรศัพท์

แล้วที่นี้ก็ทักลงมาอีกรอบตอนเที่ยงคืนแบบรัวๆ แท็กซ้ำๆ ผู้จัดการก็ตอบไวอยู่ ไม่กี่นาที่ด้วยซ้ำแล้วทีนี้กับหักเงินพนักงานแบบงงๆ ทั้งๆ ที่เขาอาจไม่ได้ดูแต่ก็พิมพ์ -10 -20 ไปจนถึงค่าแรง -200 ทุกคนทุกกะ ทั้งๆ ที่กะเย็น 17.00-22.00 เขากลับกันหมดแล้ว เหลือแค่กะดึกที่ทำ 22.00-03.30 หักรวมทั้งที่คนไม่ได้มาแล้ววันนั้นผมยังไม่รู้ว่ารวมคนที่ไม่ได้มาทำด้วย

พอวันต่อมาผมก็ไปทำงานปกติ แต่รุ่นพี่บอกว่าวันนี้ทำงานฟรีเพราะเขาหักทุกคนผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันยังไงกัน ผมเลยทักไปขอเหตุผลกับเจ้าของร้านในกลุ่มร้าน แต่พอผมถามถึงเหตุผลแกก็บอกว่าคำถามต้องมีคำตอบแล้วคนที่ไม่มาจะตอบยังไงล่ะ ผมก็ขอให้พิจารณาอีกทีแกก็ยืนยันอย่างนั้นพอผมขอโพสต์ถามความเห็นในเฟสแกก็ไล่ผมออกจากกลุ่มเลย

#เพิ่มเติม กฏร้านถ้าทำไรผิดหรือไม่เรียบร้อยสามารถหักเงินได้ตามหน้างาน วันนั้นมีน้องเขาลาพาญาติไปหาหมอ ต้องโดนหัก 2 แรง ซึ่งคือ 400 บาท เพราะไม่มีคนเข้าแทน น้องเขาก็เข้าใจก็ต้องยอม แต่ต้องโดนเพิ่มเป็น -600 แบบงงๆ ทำงานไปฟรีๆ อีก 3 วัน

ปล.กำลังเช็ดโต๊ะอยู่ก็ได้วางของแล้วเดินออกจากร้านเลย 55555+ ประเทศศรีสะเกษแบบนี้ก็มี”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร้านหมูกระทะดังกล่าว พร้อมกับให้เจ้าของเรื่องแจ้งกับกรมแรงงานเพราะมองว่าไม่เป็นธรรมกับพนักงาน ทั้งนี้ ร้านหมูกระทะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้น ยังไม่ได้มีการชี้แจงหรืออธิบายต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ภาพแชทไลน์เจ้าของร้านสั่งหักเงินพนักงานรัวๆ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

