ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน
ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ซึ่งเป็นภาพที่ถูกทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน ตำรวจคาดเขาน่าจะเผยแพร่รูปไปมากกว่า 2 หมื่นภาพ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้จับกุมนาย ฮิโรยะ โยโคอิ วัย 31 ปี ฐานความผิดเผยแพร่รูปโป๊เปลือยของดาราที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
ซึ่งแม้ว่าตำรวจจะตั้งข้อหานายโยคิอิ สามคดี แต่เชื่อว่าเขาน่าจะเผยแพร่รูปโป๊ของผู้หญิง 260 คน ตั้งแต่ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปหรือดารา ตั้งแต่ช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน ถึง 20,000 ภาพ โดยเขาทำเงินไปกว่า 262,000 บาท (1.2 ล้านเยน)
โดยอ้างอิงจากตำรวจระบุว่าลูกค้าจะสามารถจ่ายเงิน เพื่อขอให้ AI ทำภาพหรือเจนภาพเจาะจงของคนดังได้
ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่าเขาทำจริง โดยเขากล่าวว่าตอนแรกเขาทำไปเพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆเข้ากระเป๋าเท่านั้น
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมชาย-หญิง 4 คน ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สร้างภาพลามกอนาจราขาย ซึ่งถือเคสแรกในประเทศญี่ปุ่น
