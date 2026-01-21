“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน
“ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์มั่นใจ ไม่เคยมี สส. คนไหนลงพื้นที่ สนใจชาวบ้านเท่ากับตนแล้ว
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 4 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “ไม่เคยมี สส. คนไหนลงพื้นที่ สนใจชาวบ้านเท่า สส.กฤต”
ทั้งนี้ นายชนนพัฒฐ์ เคยผ่านสนามการเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็น สส.สงขลา ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 โดยขณะนั้นสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายขั้วมาสวมเสื้อพรรคกล้าธรรม เพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการหาเสียง นายชนนพัฒฐ์ ถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของนายชนนพัฒฐ์ ตกเป็นของแผ่นดิน สืบเนื่องจากคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์
สำหรับทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบและร้องขอให้ยึดนั้น มีจำนวนมากถึง 69 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 158 ล้านบาท โดยรายการทรัพย์สินสำคัญประกอบด้วย เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
