ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 ลาดพร้าว-บึงกุ่ม เลือกตั้ง 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 12:02 น.
65

สรุปรายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 (ลาดพร้าว-บึงกุ่ม) ครบ 16 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์พรรคดัง เพื่อไทย ประชาชน รวมไทยสร้างชาติ เตรียมกาบัตร 3 ใบ พ่วงทำประชามติ

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยสนามเลือกตั้ง กทม. เขตเลือกตั้งที่ 13 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) และ เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม) มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง สส. รวมทั้งหมด 16 คน จาก 16 พรรคการเมือง

ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหา ดังนี้

รายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 (ลาดพร้าว-บึงกุ่ม)

  • เบอร์ 1 น.ส.รุ่งนภา ทองประคำ (พรรคเศรษฐกิจ)
  • เบอร์ 2 นายแมน เจริญวัลย์ (พรรคเพื่อไทย)
  • เบอร์ 3 นายศุกล กุลสิงห์ (พรรคภูมิใจไทย)
  • เบอร์ 4 นายอนุศักดิ์ กาญจนี (พรรคพลวัต)
  • เบอร์ 5 นายศุรุท เกษมณีภูรเดช (พรรคโอกาสใหม่)
  • เบอร์ 6 นายธัญญะ เมษประสาท (พรรคปวงชนไทย)
  • เบอร์ 7 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข (พรรคประชาชน)
  • เบอร์ 8 นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
  • เบอร์ 9 นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว (พรรครักชาติ)
  • เบอร์ 10 (ขาดคุณสมบัติ)
  • เบอร์ 11 นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
  • เบอร์ 12 นายสมบัติ มหาโคตร (พรรคพลังประชารัฐ)
  • เบอร์ 13 นายดนัย อินทรพยุง (พรรคไทยก้าวใหม่)
  • เบอร์ 14 น.ส.ทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต (พรรคไทยสร้างไทย)
  • เบอร์ 15 นายวัชรพนต์ วัฒนาอาภรณ์ชัย (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
  • เบอร์ 16 นายณัษฐพงษ์ วุฒิพงศ์เตชากิจ (พรรควิชชันใหม่)
ผู้สมัคร สส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 13 ลาดพร้าว 2569 กำลังปราศรัยกับประชาชน
สำนักงานเขตลาดพร้าว

ไทม์ไลน์เลือกตั้งและสิ่งที่ต้องรู้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันสำคัญและรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

1. กำหนดการเลือกตั้ง

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)
  • วันเลือกตั้งทั่วไป: วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)

2. บัตรเลือกตั้ง 3 ใบ (ต้องกา 3 ใบ)

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษ ประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสีดังนี้:

  • บัตรสีเขียว เลือก สส. แบบแบ่งเขต
  • บัตรสีชมพู เลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ
  • บัตรสีเหลือง ออกเสียงประชามติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่เลือกตั้ง และสิทธิการทำประชามติได้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลจาก: สำนักงานเขตลาดพร้าว 1, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

16 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

18 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

36 นาที ที่แล้ว
นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ระทึก เครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน ขณะเดินทางร่วมประชุมที่สวิสฯ

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เปิดยอดเงินบริจาคประจำเดือน พ.ค. 68 “ภูมิใจไทย” พุ่ง 58 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ จำนวน 50 คน จากทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ 6 เขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 ลาดพร้าว-บึงกุ่ม เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.อุทัยธานี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุทัยธานี 2569 ครบทุกเขต รวม 9 คน ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่น พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต มือสังหาร “ชินโซ อาเบะ” อดีตนายกรัฐมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจญี่ปุ่น รวบคนร้ายใช้ AI ทำภาพโป๊ดาราขาย รายได้ 11 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชารวบ “กวง ลี่” นักธุรกิจยศใหญ่ในเขมร เอี่ยวเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซอนอึนฮเย นักพากย์ชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 40 ปี บันเทิง

อาลัย “ซอนอึนฮเย” นักพากย์ดัง เสียชีวิตกะทันหันวัย 40 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์ ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น! บันเทิง

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 27 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบคนดัง จากไปวัยเพียง 27 โรคมะเร็งหายากคร่าชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวเกาหลี แฉยับ &quot;ซึงรี&quot; ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง &quot;Burning Sun 2&quot; พัวพันแก๊งจีนเทา ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลี แฉยับ “ซึงรี” ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง Burning Sun 2 พัวพันแก๊งจีนเทา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
What caused today&#039;s rain? The Meteorological Department reveals the mystery of the &quot;cold and wet&quot; weather; Bangkok residents prepare for bipolar weather. ข่าว

ฝนตกวันนี้ เกิดจากอะไร? ทั้งหนาว ทั้งเปียก คนกรุงเตรียมรับมืออากาศไบโพลาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมออกหมายเรียก “บิ๊กโจ๊ก” หลังโดนแจ้งความ ทำร้ายร่างกาย ตบบ้องหูฉีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทองรูปพรรณขายออกที่ 71,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทะยานแรง ทองรูปพรรณ พุ่งแตะ 71,450 บาทแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย ยันสบายดี หลังคนห่วงหนักลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ข่าวดารา

อาการล่าสุด เบิร์ด ธงไชย หลังแฟนเพลงห่วงหนักพูดไม่ชัด ขอบคุณความห่วงใย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 12:02 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ

นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button