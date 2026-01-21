รายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 ลาดพร้าว-บึงกุ่ม เลือกตั้ง 2569
สรุปรายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 (ลาดพร้าว-บึงกุ่ม) ครบ 16 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์พรรคดัง เพื่อไทย ประชาชน รวมไทยสร้างชาติ เตรียมกาบัตร 3 ใบ พ่วงทำประชามติ
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยสนามเลือกตั้ง กทม. เขตเลือกตั้งที่ 13 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) และ เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม) มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง สส. รวมทั้งหมด 16 คน จาก 16 พรรคการเมือง
ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหา ดังนี้
รายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 (ลาดพร้าว-บึงกุ่ม)
- เบอร์ 1 น.ส.รุ่งนภา ทองประคำ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 2 นายแมน เจริญวัลย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายศุกล กุลสิงห์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 4 นายอนุศักดิ์ กาญจนี (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายศุรุท เกษมณีภูรเดช (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 6 นายธัญญะ เมษประสาท (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 7 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 9 นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 10 (ขาดคุณสมบัติ)
- เบอร์ 11 นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 12 นายสมบัติ มหาโคตร (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 13 นายดนัย อินทรพยุง (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 14 น.ส.ทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 15 นายวัชรพนต์ วัฒนาอาภรณ์ชัย (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 16 นายณัษฐพงษ์ วุฒิพงศ์เตชากิจ (พรรควิชชันใหม่)
ไทม์ไลน์เลือกตั้งและสิ่งที่ต้องรู้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันสำคัญและรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้
1. กำหนดการเลือกตั้ง
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)
- วันเลือกตั้งทั่วไป: วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)
2. บัตรเลือกตั้ง 3 ใบ (ต้องกา 3 ใบ)
การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษ ประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสีดังนี้:
- บัตรสีเขียว เลือก สส. แบบแบ่งเขต
- บัตรสีชมพู เลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ
- บัตรสีเหลือง ออกเสียงประชามติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ช่องทางตรวจสอบสิทธิ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่เลือกตั้ง และสิทธิการทำประชามติได้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง
(ข้อมูลจาก: สำนักงานเขตลาดพร้าว 1, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
