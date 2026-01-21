รฟท. ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่ เตรียมประชุมหารือแผนการในวันนี้
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ระดมซ่อมแซมรางรถไฟจุดเกิดเหตุเครนถล่ม บริเวณ บ้านถนนคด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ศพ บาดเจ็บหลายสิบราย
โดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมรางรถไฟที่ชำรุดเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากบริษัทผู้รับเหมา คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าดำเนินการรื้อซากเครนที่ติดค้างอยู่ด้านบนลงมาได้ทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เข้าเคลียร์ปรับพื้นที่ และติดตั้งรางรถไฟใหม่เพื่อทดแทนรางเดิมที่ได้รับความเสียหาย รวมความยาวทั้งสิ้น 36 เมตร
เจ้าหน้าที่การรถไฟได้นำแผ่นผ้าสแลนสีเขียวไปคลุมซากรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด เพื่อรอประชุมวางแผนกับบริษัทผู้รับเหมา เพื่อรับรองเรื่องความปลอดภัยในการเดินรถผ่านช่วงบริเวณดังกล่าว รวมไปถึงเรื่องของการขนย้ายซากรถไฟ ก่อนที่จะเปิดเส้นทางเดินรถไฟตามปกติ ซึ่งคาดว่าการประชุมจะรู้ผลภายในวันนี้
ทั้งนี้เมื่อวานนี้ (20 ม.ค. 69) การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งให้เปิดเส้นทางรถไฟตามปกติ หลังจากซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จแล้ว แต่จากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกัน ก็ได้มีการยกเลิกคำสั่งเดินรถดังกล่าว เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทางเดินรถไฟยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีสภาพความเสียหาย และมีซากโบกี้รถไฟที่เกิดถูกเครนทับ และเกิดไฟไหม้จากอุบัติเหตุอยู่
