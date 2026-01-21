ข่าว

ฝนตกวันนี้ เกิดจากอะไร? ทั้งหนาว ทั้งเปียก คนกรุงเตรียมรับมืออากาศไบโพลาร์

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 10:19 น.
คนกรุงตั้งคำถาม “ฝนตกวันนี้ เกิดจากอะไร?” หลังเจอสภาพอากาศสุดแปลก หนาวสั่นแต่มีฝนปรอย กรมอุตุฯ ชี้ชัดเป็นปรากฏการณ์ Cold Surge ลมหนาวปะทะความชื้นอ่าวไทย เตือนเฝ้าระวังอากาศแปรปรวน “เช้าหนาว-บ่ายร้อน-เย็นฝน” ตลอดสัปดาห์ พร้อมจับตาฝุ่น PM2.5 สะสมตัวหนาหลังฝนหยุดนิ่ง

(21 มกราคม 2569) บรรยากาศเช้าวันนี้ในกรุงเทพมหานครดูแปลกตาไปกว่าทุกวัน ท่ามกลางความคาดหวังจะได้สัมผัสอากาศแห้งสนิทตามวิสัยฤดูหนาว แต่หลายคนกลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ หนาวปนเปียก ลมเหนือพัดเย็นยะเยือกมาพร้อมกับละอองฝนโปรยปราย เล่นเอาคนใช้ชีวิตกลางแจ้งถึงกับตั้งคำถามว่า ฝนตกวันนี้…เกิดจากอะไร?

ไขปริศนา ทำไมมกราคมถึงมีฝน?

ในทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์ของการปะทะกันของมวลอากาศต่างขั้ว

  • ฝ่ายเย็น มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) แผ่ลิ่มลงมาปกคลุมไทยตอนบน ตอกย้ำความหนาว

  • ฝ่ายชื้น ลมตะวันออกพัดแรง พาความชื้นสะสมจากอ่าวไทยไหลทะลักเข้ามาสมทบ

เมื่อความ “เย็นและแห้ง” ปะทะกับ “ร้อนและชื้น” บริเวณภาคกลางตอนล่าง จึงเกิดการยกตัวของอากาศฉับพลัน กลั่นตัวเป็นฝนหลงฤดู หรือที่นักวิชาการเรียกว่าจังหวะ “Cold Surge” ซึ่งมักทิ้งทวนด้วยฝนให้คนกรุงได้สะดุ้งกันทั้งเมือง

เช็กสภาพอากาศสัปดาห์นี้ (21-27 ม.ค. 69)

เตรียมรับมือสภาพอากาศแบบ ไบโพลาร์

  • วันนี้ (21 ม.ค.) เจอทั้งหมอกจางและฝนปรอยบางเขต

  • 22-26 ม.ค. ฟ้าจะเริ่มเปิดใส มีเมฆบางส่วน อากาศจะกลับมาแห้งและอุ่นขึ้น

  • 27 ม.ค. โบกมือลาลมหนาวชั่วคราว เตรียมรับมืออากาศร้อนที่อุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 34 องศาเซลเซียส

เตือนภัยเงียบ ฝุ่น PM2.5

สิ่งที่น่าห่วงกว่าฝนคือ ฝุ่นละออง PM2.5 ที่มากับอากาศปิดนิ่ง แม้ฝนจะช่วยชะล้างได้ชั่วคราว แต่เมื่อลมสงบ การระบายอากาศที่อ่อนกำลังจะทำให้ฝุ่นพิษกลับมาสะสมตัวใหม่อย่างรวดเร็ว “หน้ากากกันฝุ่น” ยังเป็นไอเทมสำคัญที่ไม่ควรขาด

คำแนะนำสำหรับคนกรุง

  • สายลุย (รถเมล์/วิน/เรือ) ควรพก ร่มพับขนาดเล็ก ติดกระเป๋าไว้กันเหนียว เพราะฝนหน้าหนาวเอาแน่เอานอนไม่ได้

  • สายออฟฟิศ ควรมี เสื้อคลุม ติดตัว เพื่อปรับสมดุลร่างกาย รับมือกับสูตรสำเร็จอากาศป่วยง่าย: “เช้าหนาว บ่ายร้อน เย็นฝน”

การเตรียมพร้อมคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านความแปรปรวนของฟ้าฝนช่วงต้นปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นครับ

