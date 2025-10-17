ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 15:16 น.
55
ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า "ซึงรี" อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา

ชาวเน็ตขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อวยกัมพูชาดีที่สุดในเอเชีย กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง หลังพบที่ถ่ายทำเป็นบาร์ของแก๊งอาชญากรรมที่เพิ่งถูกสหรัฐฯ-อังกฤษแบน

ท่ามกลางกระแสข่าวการลักพาตัวและกักขังชาวเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชาที่กำลังครึกโครม โลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปวิดีโอเก่าของ “ซึงรี” อดีตสมาชิกวง Big Bang ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังจากมีการเปิดโปงว่า บาร์หรูที่ซึงรีไปเยือนและกล่าวชื่นชมประเทศกัมพูชานั้น แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่าคนเกาหลีใต้

คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายทำเมื่อปีที่แล้ว ณ ร้าน Prince Brewing ในกรุงพนมเปญ โดยในคลิปซึงรีได้พูดอย่างสนุกสนานว่า “ตอนที่ผมบอกเพื่อนว่าจะไปกัมพูชา พวกเขาถามว่าอันตรายไหม ผมเลยบอกให้พวกเขาหุบปากแล้วมาดูด้วยตาตัวเองว่ากัมพูชาเป็นประเทศแบบไหน กัมพูชาคือประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย” นอกจากนี้เขายังเคยประกาศว่าจะพา จี-ดรากอน เพื่อนร่วมวงมาที่กัมพูชาให้ได้

&quot;ซึงรี&quot; อดีตสมาชิกวง Big Bang จากคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น
FB/ BIGBANG VIP BOLIVIA SANTA CRUZ

จากการตรวจสอบพบว่า Prince Brewing เป็นแบรนด์ภายใต้ Prince Holdings Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ “ไท่จื่อ กรุ๊ป” หรือ Prince Group ที่มีประธานบริษัทเป็นชาวจีนกัมพูชาชื่อ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) โดยกลุ่มนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการองค์กรหลอกลวงขนาดใหญ่ เช่น “ไท่จื่อ คอมเพล็กซ์” และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวและฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้หลายราย

ล่าสุดเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวได้ถูกทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรขึ้นบัญชีดำและคว่ำบาตรอย่างรุนแรง โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศคว่ำบาตร Jinbei Group ซึ่งมีธุรกิจเชื่อมโยงกับ Prince Group ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ได้ประกาศให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และดำเนินมาตรการคว่ำบาตรประธานบริษัท เฉิน จื้อ และบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 146 รายการ

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้ตั้งข้อหานายเฉิน จื้อ ในคดีฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์และการฟอกเงิน ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี การกลับมาเป็นไวรัลของคลิปซึงรีในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่น่ากังวลระหว่างบุคคลในวงการบันเทิงและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาค

ที่มา: The Asia Business Daily

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินโดฯ จับได้เมียนอกใจ ทำพิธีส่งให้ชู้รัก แลกเงินล้านกับวัวหนึ่งตัว

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ สตราส์บูร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 17 ต.ค. 68

15 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า &quot;ซึงรี&quot; อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา

30 นาที ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม แถลงจับเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน &quot;ไชยชนก&quot; 40 ล้าน ข่าว

ทลายเว็บพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอาลัย “มุรายามะ โทมิอิจิ” ผู้กล่าวขอโทษปมสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 101 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท &quot;เปรยจัน-จกเจย&quot; ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ RBC เท่านั้น ข่าวต่างประเทศ

โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท “เปรยจัน-จกเจย” ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ JBC เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ปราบสแกมเมอร์เขมร เห็นเองกับตาไม่กล้าใช้ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 17/10/68 หวยลาวพัฒนาออกรางวัลตามปกติ เตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 17/10/68 ชมถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ ข่าว

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่ ข่าว

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ บันเทิง

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้ ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาไทยเตรียมเฮ กกท.เผย “ซีเกมส์” เล็งให้ชมฟรีทุกชนิดกีฬา พร้อมโควตานักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโสกว่า 3 ทศวรรษ ประวัติ ส.ส.เชียงใหม่ สู่ผู้นำฝ่ายค้าน ก่อนยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างถูกลดบทบาท-มีผู้มากบารมีล้วงลูก ข่าวการเมือง

ประวัติ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ปิดฉาก 3 ทศวรรษ ลาออกเพื่อไทย รับถูกผู้มากบารมีแทรกแซง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่ฐานทัพแก๊งคอลฯ ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ล้อมรอบด้วยกำแพง-ลวดหนาม ไม่ต่างจากคุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟฯ เดินหน้ายื่นถอนที่ดิน “เขากระโดง” เพิ่มอีก 9 แปลง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 15:16 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปแอสเช พบ สตราส์บูร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 17 ต.ค. 68

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
รมว.ยุติธรรม แถลงจับเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน &quot;ไชยชนก&quot; 40 ล้าน

ทลายเว็บพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

โดม ปกรณ์ ลัม หนุนนายกฯ อนุทิน ปราบสแกมเมอร์เขมร เห็นเองกับตาไม่กล้าใช้ชีวิต

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
คืนนี้ 17/10/68 หวยลาวพัฒนาออกรางวัลตามปกติ เตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์

ตรวจหวยลาววันนี้ 17/10/68 ชมถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนาล่าสุด

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
Back to top button