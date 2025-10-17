ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา
ชาวเน็ตขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อวยกัมพูชาดีที่สุดในเอเชีย กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง หลังพบที่ถ่ายทำเป็นบาร์ของแก๊งอาชญากรรมที่เพิ่งถูกสหรัฐฯ-อังกฤษแบน
ท่ามกลางกระแสข่าวการลักพาตัวและกักขังชาวเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชาที่กำลังครึกโครม โลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปวิดีโอเก่าของ “ซึงรี” อดีตสมาชิกวง Big Bang ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังจากมีการเปิดโปงว่า บาร์หรูที่ซึงรีไปเยือนและกล่าวชื่นชมประเทศกัมพูชานั้น แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่าคนเกาหลีใต้
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายทำเมื่อปีที่แล้ว ณ ร้าน Prince Brewing ในกรุงพนมเปญ โดยในคลิปซึงรีได้พูดอย่างสนุกสนานว่า “ตอนที่ผมบอกเพื่อนว่าจะไปกัมพูชา พวกเขาถามว่าอันตรายไหม ผมเลยบอกให้พวกเขาหุบปากแล้วมาดูด้วยตาตัวเองว่ากัมพูชาเป็นประเทศแบบไหน กัมพูชาคือประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย” นอกจากนี้เขายังเคยประกาศว่าจะพา จี-ดรากอน เพื่อนร่วมวงมาที่กัมพูชาให้ได้
จากการตรวจสอบพบว่า Prince Brewing เป็นแบรนด์ภายใต้ Prince Holdings Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ “ไท่จื่อ กรุ๊ป” หรือ Prince Group ที่มีประธานบริษัทเป็นชาวจีนกัมพูชาชื่อ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) โดยกลุ่มนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการองค์กรหลอกลวงขนาดใหญ่ เช่น “ไท่จื่อ คอมเพล็กซ์” และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวและฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้หลายราย
ล่าสุดเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวได้ถูกทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรขึ้นบัญชีดำและคว่ำบาตรอย่างรุนแรง โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศคว่ำบาตร Jinbei Group ซึ่งมีธุรกิจเชื่อมโยงกับ Prince Group ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ได้ประกาศให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และดำเนินมาตรการคว่ำบาตรประธานบริษัท เฉิน จื้อ และบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 146 รายการ
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้ตั้งข้อหานายเฉิน จื้อ ในคดีฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์และการฟอกเงิน ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี การกลับมาเป็นไวรัลของคลิปซึงรีในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่น่ากังวลระหว่างบุคคลในวงการบันเทิงและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาค
