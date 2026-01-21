ข่าวดาราบันเทิง

ฟาดเงียบ! พอลล่า เทเลอร์ โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่กลับปิดหน้าคนนึงด้วยสติ๊กเกอร์ถังป็อปคอร์น ชาวเน็ตขุดภาพเทียบช็อตต่อช็อต

แม้ว่ากระแสความสัมพันธ์และหนี้สินระหว่างสาว ๆ ในแก๊งนางฟ้า กับอดีตสมาชิกแก๊งอย่าง นานา ไรบีนา ก่อปัญหาสะสมเรื่องการเงินกับกลุ่มเพื่อนรักเอาไว้ จนถึงขั้นตัดขาดอัลฟอลโลโซเชียลกันไปทีละคน จะซาลงไปเรื่อย ๆ จนดูเหมือนว่าจะเงียบสนิท และยังไม่มีอัปเดตอะไรออกมา

แต่ล่าสุดหน้าไทม์ไลน์ของอินสตาแกรมก็ร้อนระอุขึ้นมาอีกระลอก เมื่อจู่ ๆ พอลล่า เทเลอร์ ร่วมเทรนด์โพสต์ภาพย้อนวัยในปี 2016 โดยนักแสดงสาวลูกครึ่งเลือกที่จะโพสต์ภาพแก๊งนางฟ้า เมื่อ 10 ปีก่อนลงในไอจีสตอรี่ แต่ดันมีจุดนำสายตาปรากฎอยู่ในรูปดังกล่าว เนื่องจากมีอยู่ 1 คนในเฟรมนั้นถูกปิดทับใบหน้าด้วยสติ๊กเกอร์ถังป็อปคอร์น

งานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตถึงกับขุดหาภาพเก่าที่เป็นต้นฉบับมาเทียบกันเพื่อหาคำตอบว่าสาวปริศนาที่ถูกสติ๊กเกอร์ถังป็อปคอร์นปิดหน้าในโพสต์ของ พอลล่า เทเลอร์ นั้นคือใครกันแน่ ก่อนจะร้องอ๋อขึ้นมาในทันที เพราะเบื้องหลังสติ๊กเกอร์นั่นคือ นาน ไรบีนา อดีตเพื่อนรักในแก๊งนางฟ้านั่นเอง

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!-1

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!-2

อ้างอิงจาก : IG paulataylor

