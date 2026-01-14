สุดยื้อ สาวเซ็กซี่หัวใจวาย ดับสลดวัย 29 ปี ชีวิตดิ่งเหว ล้มละลาย ถูกบูลลี่-เป็นซึมเศร้า
สุดเศร้า เทพธิดาชาวจีนดับกะทันหันวัย 29 ปี จากไปอายุยังน้อย แม่เผยสาเหตุลูกสาวหัวใจวาย เพราะพักผ่อนน้อย ปิดฉากชีวิตอินฟลูฯ ดังชีวิตดิ่งเหว ผันตัวสู่วงการสีเทา
สื่อข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้ากรณี จางชุน (Zhang Chun) อดีตเน็ตไอดอลสายสตรีทแฟชั่นเจ้าของฉายา ‘เทพธิดารองเท้าผ้าใบ’ เสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง 29 ปี เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา แม้แพทย์จะพยายามยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล
ล่าสุด ทางครอบครัวเพิ่งออกมายืนยันข่าวร้ายนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม โดยระบุว่าพิธีฌาปนกิจได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วที่เมืองเซี่ยงไฮ้
ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นของคุณแม่จางชุนพูดคุยกับเพื่อนสนิท โดยเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าลูกสาวมีนิสัยชอบนอนดึกเป็นประจำ ประกอบกับมีสภาพหัวใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นชนวนเหตุสลด
จางชุนเรียกได้ว่ามีเส้นทางชีวิตที่พลิกผันจากจุดสูงสุดสู่มรสุมชีวิต ทั้งหนี้สินและการเปลี่ยนเส้นทางสู่วงการสีเทา ก่อนหน้านี้ในปี 2561 เธอแจ้งเกิดในฐานะนักศึกษาสาวที่รักการแต่งตัวด้วยรองเท้าผ้าใบ ด้วยลุคที่ดูสดใสและรสนิยมที่ดี ทำให้เธอได้รับฉายาเทพธิดารองเท้าผ้าใบจนมียอดผู้ติดตามนับล้านคน
จากนั้นต่อยอดชื่อเสียงด้วยการเข้าร่วมรายการวาไรตี้แร็ปชื่อดัง Rap Listen to Me (說唱聽我的) และมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง
จุดเปลี่ยนสำคัญ คือ อินฟลูฯ สาวทำธุรกิจแบรนด์แฟชั่นล้มเหลวจนต้องประกาศล้มละลาย แบกรับหนี้สินมหาศาลรวมทั้งถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จนเกิดภาวะซึมเศร้า
ในช่วงปี 2567-2569 จางชุนตัดสินใจผันตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มผู้ใหญ่เพื่อหารายได้ และเคยสร้างความฮือฮาด้วยการไลฟ์สดเปิดเผยว่าตนเองป่วยหนักและติดเชื้อซิฟิลิสจนผิวหนังเสียหาย
แม้ครอบครัวจะยืนยันการเสียชีวิต แต่กระแสในโซเชียลมีเดียกลับแบ่งเป็นสองฝั่ง ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีโซเชียลของเธอยังมีความเคลื่อนไหวหลังวันเสียชีวิต อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยใบมรณบัตรอย่างเป็นทางการจึงเกิดข่าวลือว่าอาจเป็นการแกล้งตายเพื่อหนีหนี้หรือไม่
ขณะที่เพื่อนสนิทของจางชุนออกมาโต้ตอบกระแสข่าวดังกล่าวอย่างดุเดือด เผยว่า ผู้ตายเป็นเพื่อนที่จริงใจและใจกว้างเสมอ และขอร้องให้ชาวเน็ตหยุดพฤติกรรมล้อเลียน หรือปั่นกระแสข่าวปลอม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว
ข้อมูลจาก : mirrormedia และ star.ettoday
