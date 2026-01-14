ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ สาวเซ็กซี่หัวใจวาย ดับสลดวัย 29 ปี ชีวิตดิ่งเหว ล้มละลาย ถูกบูลลี่-เป็นซึมเศร้า

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:30 น.
86
จาง ฉุน อินฟลูสาว เสียชีวิตกะทันหันในวัย 29 ปี

สุดเศร้า เทพธิดาชาวจีนดับกะทันหันวัย 29 ปี จากไปอายุยังน้อย แม่เผยสาเหตุลูกสาวหัวใจวาย เพราะพักผ่อนน้อย ปิดฉากชีวิตอินฟลูฯ ดังชีวิตดิ่งเหว ผันตัวสู่วงการสีเทา

สื่อข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้ากรณี จางชุน (Zhang Chun) อดีตเน็ตไอดอลสายสตรีทแฟชั่นเจ้าของฉายา ‘เทพธิดารองเท้าผ้าใบ’ เสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง 29 ปี เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา แม้แพทย์จะพยายามยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล

ล่าสุด ทางครอบครัวเพิ่งออกมายืนยันข่าวร้ายนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม โดยระบุว่าพิธีฌาปนกิจได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วที่เมืองเซี่ยงไฮ้

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นของคุณแม่จางชุนพูดคุยกับเพื่อนสนิท โดยเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าลูกสาวมีนิสัยชอบนอนดึกเป็นประจำ ประกอบกับมีสภาพหัวใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นชนวนเหตุสลด

จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท

จางชุนเรียกได้ว่ามีเส้นทางชีวิตที่พลิกผันจากจุดสูงสุดสู่มรสุมชีวิต ทั้งหนี้สินและการเปลี่ยนเส้นทางสู่วงการสีเทา ก่อนหน้านี้ในปี 2561 เธอแจ้งเกิดในฐานะนักศึกษาสาวที่รักการแต่งตัวด้วยรองเท้าผ้าใบ ด้วยลุคที่ดูสดใสและรสนิยมที่ดี ทำให้เธอได้รับฉายาเทพธิดารองเท้าผ้าใบจนมียอดผู้ติดตามนับล้านคน

จากนั้นต่อยอดชื่อเสียงด้วยการเข้าร่วมรายการวาไรตี้แร็ปชื่อดัง Rap Listen to Me (說唱聽我的) และมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง

จุดเปลี่ยนสำคัญ คือ อินฟลูฯ สาวทำธุรกิจแบรนด์แฟชั่นล้มเหลวจนต้องประกาศล้มละลาย แบกรับหนี้สินมหาศาลรวมทั้งถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จนเกิดภาวะซึมเศร้า

ในช่วงปี 2567-2569 จางชุนตัดสินใจผันตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มผู้ใหญ่เพื่อหารายได้ และเคยสร้างความฮือฮาด้วยการไลฟ์สดเปิดเผยว่าตนเองป่วยหนักและติดเชื้อซิฟิลิสจนผิวหนังเสียหาย

จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-2

แม้ครอบครัวจะยืนยันการเสียชีวิต แต่กระแสในโซเชียลมีเดียกลับแบ่งเป็นสองฝั่ง ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีโซเชียลของเธอยังมีความเคลื่อนไหวหลังวันเสียชีวิต อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยใบมรณบัตรอย่างเป็นทางการจึงเกิดข่าวลือว่าอาจเป็นการแกล้งตายเพื่อหนีหนี้หรือไม่

ขณะที่เพื่อนสนิทของจางชุนออกมาโต้ตอบกระแสข่าวดังกล่าวอย่างดุเดือด เผยว่า ผู้ตายเป็นเพื่อนที่จริงใจและใจกว้างเสมอ และขอร้องให้ชาวเน็ตหยุดพฤติกรรมล้อเลียน หรือปั่นกระแสข่าวปลอม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว

จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-3 จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-7จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-4 จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-5จางชุน เน็ตไอดอลสายสตรีท-6

ข้อมูลจาก : mirrormedia และ star.ettoday

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

