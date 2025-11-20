ยังไงแน่? พอลล่า-เจนสุดา อันฟอลฯ นานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้าสั่นคลอน คนโยงดราม่าฉาว?

ยังไงแน่? พอลล่า เทเลอร์ – เจนสุดา พร้อมใจอันฟอลฯ ไอจีนานา ไรบีนา แก๊งนางฟ้าส่อแววสั่นคลอน คนแห่โยงเกี่ยวดราม่าฉาว 400 ล้านหรือไม่?
กำลังเป็นดราม่าร้อนสะเทือนวงการบันเทิงไทยที่ยังคงต้องเดินหน้าหาคำตอบกันอยู่ หลังจากที่เพจ ท่านเปา ออกมาแฉพฤติกรรมดาราตัวแม่คนหนึ่งชักชวนคนในวงการและในแก๊งเพื่อนรักร่วมลงทุน แต่ถึงเวลากลับไม่จ่ายเงินให้ตามที่ตกลง จนมูลค่าความเสียหายพุ่งถึง 400 ล้าน
ต่อมาเพจใหญ่ ๆ ก็ทยอยบอกใบ้ด้วยอักษรย่อ “น.” ทำให้ชาวเน็ตจากตอนแรกพุ่งเป้าไปที่ วีเจวุ้นเส้น กลับลำใหม่มาเป็น นานา ไรบีนา เพื่อนในแก๊งนางฟ้า และจนตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาแต่อย่างใดจากทาง นานา ไรบีนา มีเพียงแค่ ดีเจดาด้า อีกหนึ่งเพื่อนสนิทของนานาออกมาปฏิเสธให้ในรายการแฉ ทั้งยังบอกอีกว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวมั่ว
ล่าสุดมีกลิ่นตุ ๆ เกิดขึ้นเพิ่มอีกจากกรณีนี้ เพราะทางทีมงานได้ลองตรวจสอบยอดฟอลโลว์ในอินสตาแกรมของสาว ๆ แก๊งนางฟ้าแล้วพบว่าในไอจีของ พอลล่า เทเลอร์ และ เจนสุดา อันฟอลโลว์ “นานา ไรบีนา” ไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบ ท่ามกลางคำถามของชาวเน็ตที่มองว่า เพื่อนรักในแก๊งเดียวกัน คบกันมาตั้งหลายสิบปีจู่ ๆ จะมาอันฟอลฯ กันทำไม ถ้าไม่มีปัญหาอะไรภายใน แล้วมีแค่ 2 คนเท่านั้นที่อันฟอล คนอื่นที่เหลือยังฟอลโลว์อยู่เหมือนเดิม
จากการอันฟอลโลว์ไอจี นานา ของ พอลล่าและเจนสุดา ก็ดันไปสอดคล้องเข้าทางกับคำใบ้ของ ท่านเปา ที่เพิ่งจะเปิดเผยข้อมูลใหม่เอาไว้ในเพจเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (20 พ.ย. 68) ว่า “เพื่อนรักพร้อมใจกันอันฟอลคือสัญญาณแรก แต่ที่แรงกว่านั้นคือ ‘ความเงียบ’ ไม่มีใครออกมาปกป้องเพราะทุกคนรู้ดูทรงเคยเจอมาแล้วทั้งนั้น…”
อ้างอิงจาก : IG paulataylor, janesuda
