“โอปอล์” เปิดภาพคู่ “พอลล่า” หลังเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ออกงานในรอบหลายปี

โอปอล์ ปาณิสรา แอวแซวเพื่อนสนิท พอลล่า เทย์เลอร์ หลังปรากฏตัวในงานแถลงข่าวรอบหลายปี ย้ำดีกรีความสัมพันธ์ไม่ลด พร้อมอัปเดตชีวิตกันและกันใน 10 นาที
ควันหลง กาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ “ดีว่า…ราวี” เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของหนึ่งในแก๊งนางฟ้าอย่งา พอลล่า เทเลอร์ และเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเคส นานา ไรบีนา หลอกลงทุนสูญเงิน 4.3 ล้านบาท โดยหลายคนต่างอดไม่ได้ที่จะจับตาความเคลื่อนไหวของพอลล่าว่าอีกฝ่ายจะเปิดใจพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่
กระทั่ง “โอปอล์” ปาณิสรา อารยะสกุล พิธีกรในงานนี้ แซวพอลล่าบนเวทีว่า “จริงๆ แล้วพอลล่ามามีอะไรอยากคุยกับพอลล่าเยอะมาก เราดับไมค์คุยกับพอลล่าดีกว่า”
พอลล่า จึงตอบกลับว่า “เก้วดีกว่า” ก่อนที่โอปอล์จะขยายความที่พอลล่าพูดว่า “ใครอยากให้เราพูดแล้วเราไม่อยากพูดให้พูดว่าเก้ว” ด้านพอลล่าบอกว่าที่มาในงานวันนี้เพื่อมาให้กำลังใจทุกคน (ดูคลิป: ขอบคุณคลิปจาก IG @9entertain )
ทั้งนี้หลังเสร็จงาน โอปอล์โพสต์ภาพคู่กับพอลล่าผ่านไอจีของตัวเอง @opalpanisara พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “จะมีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะ ที่นานๆ เจอกันที แต่พร้อมอัพเดทเรื่องราวชีวิต “Wrap up” กันได้ภายใน 10 นาที พร้อมเข้าใจ พร้อมเข้าข้าง แบบไม่ถามและไม่สงสัยค่ะ” จากนั้นฝั่งของพอลล่า ได้คอมเมนต์กลับมาว่า “Love youuuuu…. เจอกันยังไม่หายคิดถึงเลย”.
