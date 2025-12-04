บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 16:46 น.
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา ไรบีนา หลอกยืมเงิน-ร่วมลงทุน ช็อก! เจน สุดา เจ็บหนักสุด

ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของ นานา ไรบีนา ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลพิจารณาให้ประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินสด 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ พร้อมแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแล

ทว่าก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวและปล่อยตัว นานา ไรบีนา ชั่วคราวนั้น ในรายการ โหนกระแส เทปวันที่ 4 ธันวาคม 2568 นี้ก็ได้มีการนำเสนอประเด็นร้อนวงการบันเทิงนี้เช่นกัน

ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ได้มีการพูดถึงยอดหนี้ที่ นานา หลอกเพื่อนในแก๊งนางฟ้ามา ทั้งจาก เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, พอลล่า เทเลอร์ และเจนสุดา ปานโต ว่าแต่ละคนโดนกันไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันบ้าง ซึ่งข้อมูลนี้ทางพี่หนุ่มได้รับมาจาก นานา ไรบีนา ประกอบด้วย

ยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืม-ลวงลงทุน

  • เจนสุดา ปานโต ยอดเงินทั้งหมด 40 ล้านบาท
  • พอลล่า เทเลอร์ ยอดเงินทั้งหมด 4.3 ล้านบาท
  • เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ยอดเงินทั้งหมด 2.9 ล้านบาท

ในส่วนของผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่ทาง นานา ส่งข้อมูลยอดหนี้มาให้ หนุ่ม กรรชัย รับทราบเบื้องต้นนั้น คือ ไฮโซข้าวโพด 24 ล้านบาท, ท. 45 ล้านบาท และ น.1 28 ล้านบาท

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 16:46 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

