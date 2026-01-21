เนียนมาก ชายเร่ร่อน อ้างตำรวจปลอมตัวมา ผมรุงรัง-ไม่ใส่เสื้อ เฉลยความจริง มีคดีพลิก
ไวรัลข้ามคืน สน.ประเวศ เจอชายเร่ร่อนพกบัตร ‘ร้อยตำรวจเอก’ อ้างซุ่มหาข่าว ชาวเน็ตแซวความเนียนเกินร้อย ผกก.ยันไม่ใช่เรื่องจริง ที่แท้เก็บบัตรได้ เร่งส่งทำประวัติ-ประสานญาติช่วยเหลือ
เพจเฟซบุ๊กของสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ถึงกับลั่น ‘วัน ๆ พันกว่าเรื่อง’ กรณีแชร์ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจที่ไปพบกับบุคคลต้องสงสัยรายหนึ่ง ดูภายนอกเหมือนชายเร่ร่อนทั่วไป แต่เมื่อขอตรวจค้นกลับเจอของดีติดตัว ทำเอาตำรวจจริงถึงกับไปไม่เป็น!
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจพื้นที่บริเวณชุมชนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ และได้พบกับชายเร่ร่อนสภาพผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ จึงเข้าทำการตรวจสอบตามปกติ และสอบถามชื่อ แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคือ พบบัตรข้าราชการตำรวจ ระบุยศ ‘ร้อยตำรวจเอก’ เจ้าตัวบอกหน้าตาเฉยว่าเป็นตำรวจกำลังลงพื้นที่หาข่าวในชุมชนและละแวกใกล้เคียง
ทางเพจ สน.ได้โพสต์แซวว่า “เล่นซะเหมือนเลย เหมือนตำรวจ หรือเหมือนคนบ้า ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ให้ 100 เต็ม ไม่มีหักสักคะเเนน”
หลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สวมบทบาทนักสืบโคนันกันอย่างสนุกสนาน มองว่านี่อาจจะเป็นการพรางตัวระดับเทพ เช่น
“จบกัน สน.ประเวศเปิดเผยการพรางตัวหาข่าวของท่านผู้กองแล้ว คงต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วค่ะท่าน”
“เป้าหมายหนีเพราะลงโซเชียลนี่แหละ”
“ถ้ามาหน้าบ้านใครซ้ำ ๆ กันหลายวัน บ้านนั้นแหละตรงปก”
“โคตรเนียนครับ เห็นแกมาค้นหาขวดอยู่ทุกวัน”
หลังจากปล่อยให้ชาวเน็ตจินตนาการไปไกล ล่าสุด พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผู้กำกับการ สน.ประเวศ ได้ออกมาเบรกข้อสงสัยและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมเข้าใจตรงกัน ชายคนดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมตัวมาหาข่าวแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลเร่ร่อนจริง ๆ
ส่วนบัตรข้าราชการตำรวจที่พบ คาดว่าเป็นบัตรเก่าของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. ที่ทำหล่นหายไว้นานแล้ว และชายเร่ร่อนรายนี้ไปเก็บได้
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวมาทำประวัติ, พิมพ์ลายนิ้วมือ และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อติดตามหาญาติ และนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
