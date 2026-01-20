ข่าวดาราบันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 09:55 น.
143

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือดเลือดขึ้นหน้า! หลังเห็นคลิป ซัน วงศกร จุ๊บปาก น้องนาริตะ ลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่ากลางโซเชียล ชาวเน็ตติงเรื่องความเหมาะสม

กลายเป็นประเด็นดราม่าเพียงชั่วข้ามคืน สำหรับงานแต่งงานของ แพรวพราว แสงทอง หมอลำชื่อดัง กับเจ้าบ่าวรุ่นน้องสุดหล่อ ซัน วงศธร หรือ ซัน ไมค์ทองคำ ที่ได้เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ด้วยสินสอดมูลค่ากว่า 3.3 ล้านบาท

ทว่าในช่วงงานเลี้ยงวิวาห์ช่วงเย็นในขณะที่เปิดตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว โดยทั้งแพรวพราว และซันจับมือกันอย่างเหนียวแน่น พร้อมร้องเพลงคู่กันเดินเข้างานมา ท่ามกลางแขกร่วมงานที่ยืนต้อนรับตลอดทางเดิน จนทั้งคู่เดินไปถึงจุดสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีลูกสาวคนโต “น้องนาริตะ” ก็ได้ตะโกนเรียกคุณแม่ ทันใดนั้นแพรวพราวก็หยุดเดินก่อนจะก้มลงไปจุ๊บลูกสาวด้วยความเอ็นดู และดึงแขนซันให้มาจุ๊บลูกสาวของตนด้วย

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า-2
ภาพจาก : TikTok @kunton4789

เรื่องและภาพดังกล่าวดันไปถึงหูถึงตา บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ซึ่งเป็นพ่อแท้ ๆ ของน้องนาริตะและน้องโตเกียว เมื่อครั้งสร้างครอบครัวกับ แพรวพราว แสงทอง หลังจากคุณพ่อเห็นคลิปก็เกิดโมโหหนักโพสต์ด่าลงหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “…วยยยยยย ปากลูก…ู. …ั.สสส”

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า-1

ต่อมาก็ปรากฎคลิปของ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ขณะเดินออกจากเต็นท์สำหรับแต่งตัวแต่งหน้า เตรียมจะขึ้นเวทีแสดงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (19 ม.ค. 69) ซึ่งหนุ่มบิ๊กได้พูดเป็นภาษาอีสานด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อเพื่อทำการแสดงให้แฟน ๆ ได้ชมที่หน้าเวที

หนุ่มบิ๊กพูดว่า “สูนบ่อคือหนึ่ง บ่คือสอง วันนี้จะไม่โมโหบนเวที พูดบ่ออกบอกบ่ถืก ตะหมามันยังแพงลูก ซั่วซามนามหมา” พูดจบก็เดินขึ้นเวทีไปทำหน้าที่ต่อ งานนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ชาวเน็ตต้องติดตามเฝ้าดูกันอย่างใกล้ชิด ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร จะถึงขั้นฟ้องร้องกันหรือไม่ หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า-4

ขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตที่ทราบถึงดราม่าดังกล่าวต่างก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ถึงความไม่เหมาะสมที่แพรวพราวปล่อยให้สามีใหม่ทำแบบนั้นกับลูกได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ลูกก็เป็นผู้หญิง ซึ่งมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าอยากปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีแบบครอบครัวให้กับลูก ๆ และพ่อใหม่ แต่ก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและควรให้เกียรติพ่อของลูกด้วย ทั้งยังมีคนให้กำลังใจและเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่ออย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-12

อ้างอิงจาก : TikTok @kunton4789, @phuyaibaan, FB Thitiwut Varoon

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

