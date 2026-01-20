วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS
ปภ. ไขข้อข้องใจ ทำไมต้อง Cell Broadcast? ย้ำจุดเด่น “ส่งไวใน 1 นาที” ผ่านช่องสัญญาณเฉพาะ พร้อมเปิดวิธีตั้งค่า iOS และ Android ให้พร้อมรับมือภัยพิบัติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้ออกมาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยแบบใหม่ Cell Broadcast ที่หลายคนสงสัยว่าแตกต่างจาก SMS ธรรมดาอย่างไร?
คำตอบคือ “ความเร็วและความพร้อม” ระบบนี้สามารถส่งข้อมูลตรงไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในพื้นที่เสี่ยงภัยได้พร้อมกันผ่าน ช่องสัญญาณเฉพาะ โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที เท่านั้น ไม่ต้องรอกระจายคิวเหมือน SMS ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารทันท่วงที
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับการแจ้งเตือน (ทำตามได้เลย)
เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (รวมถึงการทดสอบระบบ) ควรเข้าไปตรวจสอบและเปิดการตั้งค่าดังนี้
สำหรับระบบ iOS (iPhone)
เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
เลือกเมนู การแจ้งเตือน (Notifications)
เลื่อนลงไปล่างสุด แล้วกดเปิดปุ่ม Amber Alerts และ Emergency Alerts
สำหรับระบบ Android
เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
เลือกเมนู ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน (Safety and Emergency)
กดเปิดอนุญาต การแจ้งเตือน ในทุกเมนูที่เกี่ยวข้อง (เช่น Wireless Emergency Alerts)
อย่าลืมหยิบมือถือขึ้นมาเช็กตั้งค่าตอนนี้เลย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวครับ
