รอใส่ใจ! “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ทนาย “หมายจับ” ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร?
“บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ข้อความเดือดจากทนาย พาดคำว่า “หมายจับ” ด้านเพจดัง “อีป้าข้างบ้าน” แฉ แว่วว่ามีคนไม่ไปตามศาลนัด
สถานการณ์ดราม่าของ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ หรือ นายธิติวุฒิ วารุณ กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อ “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการรีโพสต์ข้อความปริศนาจากทนายความ “ทนายฟาง อาริยา” ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ข้อความดังกล่าวสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโพสต์คำว่า “หมายจับ” เป็นจุดนำสายตา ตามด้วยเนื้อหาที่แฝงนัยยะร้อนแรงว่ากำลังพุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่กำลังมีปัญหาทางกฎหมายและขาดความรับผิดชอบในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการ
การรีโพสต์ครั้งนี้ของ “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” กลายเป็นสัญญาณเตือนที่ดังสนั่น ทำให้ชาวเน็ตและขาเผือกไม่รอช้า พากันแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นและคาดเดาไปต่างๆ นานา ว่าคู่กรณีที่ถูกกล่าวถึงคือใคร
คอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น “เอาแล้ว ป้าข้างบ้านรอใส่ใจ”, “อยากรู้จังเลยค่ะ” และ “บุญบาปย่อมมีผลจากทุกการกระทำ”
ท่ามกลางความสงสัย เพจดังอย่าง อีป้าข้างบ้าน ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ขาเมาท์ได้ตามต่อ โดยระบุว่า “บอสบิ๊กโพสต์หมายจับ.. เกิดอะไรขึ้นนะ แปรงฟันแปป เดี๋ยวเล่า” ก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่า “ใช้สัมภเสสีไปสืบ สรุปแว่วว่า.. มีคนไม่มาตามศาลนัด เลยออกหมายจับนั่นแหละ เตือนนะ ถ้าใครมีหมายศาล..ไปเหอะ ไม่งั้นศาลอาจปรับแพ้ และถูกบังคับคดีได้นะ”
เรื่องนี้ต้องติดตามกันว่า ความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ยืดเยื้อมานาน อาจกำลังยกระดับไปสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงจะออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้เรื่องนี้อย่างไร
