เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 13:53 น.
101
โกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง มีพัสดุตกค้างจำนวนมากจนล้นพื้นที่
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจ ท่านเปา เผย สภาพโกดังคลองหลวง ของขนส่งเจ้าดัง พัสดุตกค้างแน่นเอี๊ยดจนแทบไม่มีทางเดิน ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามระบบมีปัญหาหรือส่งไม่ทัน? เตือนผู้ใช้บริการรีบเช็กสถานะด่วน

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และขาช้อปต้องกุมขมับ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยภาพสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทขนส่งชื่อดัง Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) โดยระบุว่าเป็นภาพจาก สาขาคลองหลวง ที่กำลังประสบภาวะคลังแตกอย่างหนัก

จากภาพที่ปรากฏ เผยให้เห็นสภาพภายในโกดังที่มีพัสดุจำนวนมหาศาลกองทับถมกันจนล้นพื้นที่ สูงพะเนินจนแทบจะไม่มีทางเดินเหลือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของที่ตกค้างอยู่ในระบบจำนวนมาก

ภาพแสดงสภาพภายในโกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง ที่มีพัสดุกองทับถม
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าพัสดุที่กองอยู่นั้นเป็นของใครบ้าง เกิดจากปัญหาส่งไม่ทัน ระบบการจัดการมีปัญหา หรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นกันแน่

ทั้งนี้ ทางเพจได้ฝากเตือนไปยังผู้ที่ใช้บริการขนส่งเจ้านี้ในช่วงเวลานี้ ให้รีบ ตรวจสอบสถานะพัสดุ ของตนเองโดยด่วน ว่ามีการเคลื่อนไหวตามปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดส่งล่าช้า

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้บริการคนส่งผ่าน FLASH EXPRESS สามารถตรวจสอบ ติดตามพัสดุผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับ โดยสามารถค้นหาหมายเลขพัสดุพร้อมกัน 20 หมายเลข โดยใช้“，”หรือการเว้นวรรค เพื่อเว้นวรรคระหว่างหมายเลขพัสดุ

ตรวจสอบสถานะพัสดุ > https://www.flashexpress.co.th/fle/tracking

พัสดุที่กองอยู่ในโกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง ทำให้ลูกค้ากังวล
Flash Express

ข้อมูลจาก : FB/ท่านเปา

