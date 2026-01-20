เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?
เพจ ท่านเปา เผย สภาพโกดังคลองหลวง ของขนส่งเจ้าดัง พัสดุตกค้างแน่นเอี๊ยดจนแทบไม่มีทางเดิน ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามระบบมีปัญหาหรือส่งไม่ทัน? เตือนผู้ใช้บริการรีบเช็กสถานะด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และขาช้อปต้องกุมขมับ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยภาพสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทขนส่งชื่อดัง Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) โดยระบุว่าเป็นภาพจาก สาขาคลองหลวง ที่กำลังประสบภาวะคลังแตกอย่างหนัก
จากภาพที่ปรากฏ เผยให้เห็นสภาพภายในโกดังที่มีพัสดุจำนวนมหาศาลกองทับถมกันจนล้นพื้นที่ สูงพะเนินจนแทบจะไม่มีทางเดินเหลือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของที่ตกค้างอยู่ในระบบจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าพัสดุที่กองอยู่นั้นเป็นของใครบ้าง เกิดจากปัญหาส่งไม่ทัน ระบบการจัดการมีปัญหา หรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นกันแน่
ทั้งนี้ ทางเพจได้ฝากเตือนไปยังผู้ที่ใช้บริการขนส่งเจ้านี้ในช่วงเวลานี้ ให้รีบ ตรวจสอบสถานะพัสดุ ของตนเองโดยด่วน ว่ามีการเคลื่อนไหวตามปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดส่งล่าช้า
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้บริการคนส่งผ่าน FLASH EXPRESS สามารถตรวจสอบ ติดตามพัสดุผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับ โดยสามารถค้นหาหมายเลขพัสดุพร้อมกัน 20 หมายเลข โดยใช้“，”หรือการเว้นวรรค เพื่อเว้นวรรคระหว่างหมายเลขพัสดุ
ตรวจสอบสถานะพัสดุ > https://www.flashexpress.co.th/fle/tracking
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน
- เปิดหน้า เดนนรก ทุบหัวดับ สาวรีเซปชั่น กลางโรงแรม ประวัติสุดอันตราย มีคดีข่มขืนติดตัว
- แฉความโหดรัฐบาลอิหร่าน ย่ำยีทางเพศผู้ประท้วง แม้แต่เด็ก 16 ยังไม่เว้น
ข้อมูลจาก : FB/ท่านเปา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: