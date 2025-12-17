พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น
คลิปนาที รูปปั้น เทพีเสรีภาพ สูง 115 ฟุต ถล่มกลางลานจอดรถห้างดัง เคราะห์ดีไร้คนเจ็บ หลังพายุกระโชกแรงซัดทั่วบราซิล อุตุฯ เตือนภัยฝนหนักต่อเนื่องถึง 17 ธ.ค. 68
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เกิดกระแสลมกระโชกแรงระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าถล่มเมืองกัวอีบา ประเทศบราซิล ส่งผลให้รูปปั้น เทพีเสรีภาพจำลอง ส่วนบนของรูปปั้นที่มีขนาดความสูง 79 ฟุต ถล่มลงมาฟาดพื้นเสียงดังสนั่นเมือง เหลือเพียงส่วนฐาน (สูง 36 ฟุต) ที่ยังคงตั้งอยู่ แต่ไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ด้านสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติบราซิล (INMET) เปิดเผยข้อมูลว่า ปริมาณฝนในช่วงนี้พุ่งสูงขึ้นกว่าปกติถึง 3 เท่า ของค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล ซึ่งเป็นผลมาจากมวลอากาศร้อนจัดปะทะกับแนวอากาศเย็นจนเกิดพายุรุนแรง ทั้งยังมีประกาศเตือนออกมาว่า ฝนตกจะตกหนักถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ให้ประชาชนในพื้นที่ระวังเรื่องไฟฟ้าดับ กิ่งไม้หักโค่น น้ำท่วม และฟ้าผ่า
อาถรรพ์ซ้ำซาก? ย้อนรอยความเสียหายปี 67
ทว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาว่า รูปปั้น เทพีเสรีภาพจำลอง ขนาดความสูง 115 ฟุต ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังของเมืองอย่าง เมก้าสโตร์ เคยได้รับความเสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งจากอุทกภัยและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เมืองกัวอีบา ประเทศบราซิล เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกพายุซัดถล่มจนพังทลายลงมาในครั้งนี้ (15 ธ.ค. 68)
