บั้นปลายสุดเศร้า นักบินอวกาศ เหยียบดวงจันทร์คนที่ 2 ถูกลูกทิ้ง ปล่อยนอนจมกองอึ
เพื่อนแฉ โดนลูกทิ้ง บัซ อัลดริน ตำนาน นักบินอวกาศ ยานอะพอลโล 11 เหยียบดวงจันทร์ ปล่อยนอนจมกองปฏิกูลลำพังในบ้านสภาพสุดสยอง
รายงานข่าวเศร้าของวีรบุรุษผู้พิชิตดวงจันทร์ “บัซ อัลดริน” (Buzz Aldrin) สมาชิกคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จากภารกิจอะพอลโล 11 อาจต้องใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายเพียงลำพัง ภายหลังสูญเสีย “แอนกา โฟร์” ภรรยาคนที่ 3 ไปเมื่อช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าลูกทั้ง 3 คนได้ทอดทิ้งเขาไปแล้ว
เพื่อนเก่าแก่ของบัซ ออกมาเปิดเผยข้อมูลชวนสลดว่า ครอบครัวได้ทอดทิ้งอดีตนักบินอวกาศ ส่งผลให้สภาพร่างกายและจิตใจของเขาทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การจากไปของภรรยา สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของชายชราวัย 95 ปี เข้าขั้นน่าสยดสยอง โดยบัซต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ลอสแอนเจลิส
ช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์คนที่ 2 ที่ได้เหยียบดวงจันทร์ กลับห่างไกลจากความสุขสบาย เขาต้องนอนติดเตียงและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย สตีฟ บาร์เบอร์ เพื่อนของบัซเปิดเผยกับ RadarOnline ว่านักบินอวกาศผู้ยิ่งใหญ่กำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งปฏิกูลของตัวเอง
สตีฟระบุว่า เขาพยายามโทรศัพท์หาลูกๆ ของบัซหลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกปฏิเสธ ลูกๆ อ้างว่านี่คือชีวิตที่พ่อเลือกเอง
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบัซกับลูกๆ บาดหมางกันมานานหลายปี ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 ลูกทุกคนยื่นฟ้องบัซ อ้างว่าเขามีอาการทางจิตจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม พร้อมกล่าวหาว่าเพื่อนกลุ่มใหม่กีดกันพ่อออกจากครอบครัว
ด้านบัซได้ฟ้องกลับลูก 2 คน คือ แอนดรูว์กับเจนิซ รวมถึงคริสตินา คอร์ป อดีตผู้จัดการส่วนตัว เรื่องราวสิ้นสุดลงในปี 2562 เมื่อลูกๆ ถอนคำร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ ส่วนบัซยอมถอนฟ้องในที่สุด
สตีฟกล่าวด้วยความเศร้าใจถึงชะตากรรมของพ่อเพื่อน พ้อว่าบัซเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ผู้ผ่านภารกิจเดินในอวกาศมาแล้วหลายครั้งตลอดอาชีพ ไม่ควรต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายเพียงลำพัง นอกจากนี้เขายังอ้างว่าหลังจบเรื่องคดีความ ลูกๆ ได้กีดกันไม่ให้บัซเข้าถึงบัญชีธนาคารของตัวเอง
สตีฟเชื่อว่าบัซกำลังจะตรอมใจตาย ทำใจไม่ได้กับการจากไปของแอนกา ภรรยาคู่ชีวิต ทั้งนี้ ภายหลังการเสียชีวิตของ “จิม โลเวลล์” ในปีนี้ ส่งผลให้บัซกลายเป็นนักบินอวกาศที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ เขากำลังจะมีอายุครบ 96 ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “จิม โลเวลล์” ผู้บัญชาการอะพอลโล 13 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 97 ปี
- ระทึก นักบินอวกาศจีนติดอยู่ในอวกาศ 3 ราย หลังยานถูกขยะอวกาศชนเสียหาย
- ฮือฮา! NASA เตรียมส่งนักบินอวกาศทำภารกิจที่ดวงจันทร์ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: