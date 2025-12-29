ข่าวต่างประเทศ

บั้นปลายสุดเศร้า นักบินอวกาศ เหยียบดวงจันทร์คนที่ 2 ถูกลูกทิ้ง ปล่อยนอนจมกองอึ

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 19:23 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 14:43 น.
ชีวิตสุดเศร้า ตำนานนักบินอวกาศ เหยียบดวงจันทร์คนที่ 2 ถูกลูกทิ้ง ปล่อยนอนจมกองอึ

เพื่อนแฉ โดนลูกทิ้ง บัซ อัลดริน ตำนาน นักบินอวกาศ ยานอะพอลโล 11 เหยียบดวงจันทร์ ปล่อยนอนจมกองปฏิกูลลำพังในบ้านสภาพสุดสยอง

รายงานข่าวเศร้าของวีรบุรุษผู้พิชิตดวงจันทร์ “บัซ อัลดริน” (Buzz Aldrin) สมาชิกคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จากภารกิจอะพอลโล 11 อาจต้องใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายเพียงลำพัง ภายหลังสูญเสีย “แอนกา โฟร์” ภรรยาคนที่ 3 ไปเมื่อช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าลูกทั้ง 3 คนได้ทอดทิ้งเขาไปแล้ว

เพื่อนเก่าแก่ของบัซ ออกมาเปิดเผยข้อมูลชวนสลดว่า ครอบครัวได้ทอดทิ้งอดีตนักบินอวกาศ ส่งผลให้สภาพร่างกายและจิตใจของเขาทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การจากไปของภรรยา สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของชายชราวัย 95 ปี เข้าขั้นน่าสยดสยอง โดยบัซต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ลอสแอนเจลิส

ช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์คนที่ 2 ที่ได้เหยียบดวงจันทร์ กลับห่างไกลจากความสุขสบาย เขาต้องนอนติดเตียงและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย สตีฟ บาร์เบอร์ เพื่อนของบัซเปิดเผยกับ RadarOnline ว่านักบินอวกาศผู้ยิ่งใหญ่กำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งปฏิกูลของตัวเอง

สตีฟระบุว่า เขาพยายามโทรศัพท์หาลูกๆ ของบัซหลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกปฏิเสธ ลูกๆ อ้างว่านี่คือชีวิตที่พ่อเลือกเอง

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบัซกับลูกๆ บาดหมางกันมานานหลายปี ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 ลูกทุกคนยื่นฟ้องบัซ อ้างว่าเขามีอาการทางจิตจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม พร้อมกล่าวหาว่าเพื่อนกลุ่มใหม่กีดกันพ่อออกจากครอบครัว

ด้านบัซได้ฟ้องกลับลูก 2 คน คือ แอนดรูว์กับเจนิซ รวมถึงคริสตินา คอร์ป อดีตผู้จัดการส่วนตัว เรื่องราวสิ้นสุดลงในปี 2562 เมื่อลูกๆ ถอนคำร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ ส่วนบัซยอมถอนฟ้องในที่สุด

สตีฟกล่าวด้วยความเศร้าใจถึงชะตากรรมของพ่อเพื่อน พ้อว่าบัซเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ผู้ผ่านภารกิจเดินในอวกาศมาแล้วหลายครั้งตลอดอาชีพ ไม่ควรต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายเพียงลำพัง นอกจากนี้เขายังอ้างว่าหลังจบเรื่องคดีความ ลูกๆ ได้กีดกันไม่ให้บัซเข้าถึงบัญชีธนาคารของตัวเอง

สตีฟเชื่อว่าบัซกำลังจะตรอมใจตาย ทำใจไม่ได้กับการจากไปของแอนกา ภรรยาคู่ชีวิต ทั้งนี้ ภายหลังการเสียชีวิตของ “จิม โลเวลล์” ในปีนี้ ส่งผลให้บัซกลายเป็นนักบินอวกาศที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ เขากำลังจะมีอายุครบ 96 ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

