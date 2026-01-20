ด่วนวันนี้! “พายุรังสีสุริยะ” รุนแรงสุดในรอบ 23 ปี พัดใส่โลก
ด่วน! โลกเผชิญ “พายุรังสีสุริยะ” ระดับรุนแรง (S4) ครั้งแรกในรอบ 23 ปี เตือนกระทบดาวเทียม-การบินขั้วโลก
19 มกราคม 2569 ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ (SWPC) ภายใต้องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NOAA ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ด่วน หลังตรวจพบ พายุรังสีสุริยะ (Solar Radiation Storm) กำลังทวีความรุนแรงขึ้นสู่ระดับ S4 หรือระดับรุนแรง ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก
นับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นความรุนแรงระดับนี้นับตั้งแต่เหตุการณ์พายุสุริยะครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2003 หรือกว่า 23 ปีที่แล้ว
พายุรังสีเกิดขึ้นจากการที่อนุภาคที่มีประจุพลังงานสูงถูกเร่งความเร็วจากกระบวนการบนดวงอาทิตย์ พุ่งเข้ามายังโลกในปริมาณมหาศาล ข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียม GOES-19 ชี้ให้เห็นว่ากราฟความรุนแรงยังคงพุ่งสูงขึ้นและอาจมีความเข้มข้นมากกว่าเมื่อปี 2003 เสียอีก
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าพายุรังสีระดับนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายวัน
สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แม้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ชีวิตบนพื้นโลกจะไม่ได้รับอันตรายโดยตรง แต่ระบบเทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสารมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกและระบบนำส่งอวกาศอาจทำงานผิดปกติ ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการขาดหายไปของสัญญาณวิทยุความถี่สูง (HF) ในพื้นที่แถบขั้วโลกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อระบบการสื่อสารระยะไกลในพื้นที่ดังกล่าว
ในด้านความปลอดภัย ทางการสหรัฐฯ ได้ประสานงานแจ้งเตือนไปยังสายการบินต่างๆ องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ (FAA) รวมถึงนาซา (NASA) ให้เตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากปริมาณรังสีที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นอกโลก รวมถึงเครื่องบินพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางบินผ่านขั้วโลก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าปกติ ทำให้สายการบินอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้าน สมาคมดาราศาสตร์ไทย โพสต์ข้อความว่า NOAA แจ้งเตือนพายุรังสีวันนี้แรงสุดเป็นอันดับ 3 นับแต่บันทึกมาในปี 2519
เป็น พายุแม่เหล็กโลก ระดับรุนแรงมาก (G4) ซึ่งจะส่งผลกระทบดังนี้
- เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงละติจูดแม่เหล็ก 45 องศา
- ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างฃ
- ยานอวกาศอาจเกิดการสะสมประจุขึ้นที่พื้นผิวและอาจมีปัญหาในการสื่อสารและควบคุมทิศ
- เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อส่งน้ำ
- การกระจายสัญญาณความถี่สูงขัดข้องเป็นระยะ
- พายุแม่เหล็กโลกดังกล่าวเป็นผลจากการปะทุแฟลร์รุนแรงบนดวงอาทิตย์ระดับ X1.95 เมื่อวันที่ (18 ม.ค. 2569) พร้อมส่งมวลโคโรนาความเร็วสูงกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมายังโลก
ทั้งนี้พายุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
