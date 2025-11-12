NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4
ศูนย์พยากรณ์อวกาศสหรัฐฯ ประกาศเตือนภัย พายุสุริยะ ระดับ G4 รุนแรง อาจกระทบระบบ GPS-ดาวเทียม-ไฟฟ้าภาคพื้นดิน แต่มีโอกาสเห็น แสงเหนือ กว้างกว่าปกติ
12 พฤศจิกายน 2568 – ศูนย์พยากรณ์สภาพอวกาศ (SWPC) ขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) ได้ออกประกาศเตือนภัย “พายุสุริยะรุนแรง” ฉบับล่าสุดในวันนี้ หลังทวีกำลังแรงขึ้นจนแตะระดับ G4 แล้ว ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงและรุนแรงมาก (ระดับ G มี 5 ระดับ G5 คือสูงสุด)
พายุสุริยะรุนแรง (G4) คืออะไร?
NOAA อธิบายว่า “พายุสุริยะ” คือการรบกวนครั้งใหญ่ในสนามแม่เหล็กของโลก เมื่อพายุมีความรุนแรงถึงระดับ G4 หมายความว่าโลกกำลังเผชิญกับการรบกวนที่รุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีต่างๆ บนโลกได้ เช่น ระบบ GPS อาจคลาดเคลื่อน การติดตามตำแหน่งของระบบ GPS หรือสัญญาณอาจขัดข้องเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ
พายุอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตดาวเทียม อาจเกิด ปัญหาการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าภาคพื้นดิน ซึ่งผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานได้รับแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือแล้ว
ทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไม่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สามารถใช้ชีวิตนอกอาคารได้ตามปกติ
ในอีกด้านหนึ่ง พายุสุริยะระดับ G4 จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ อย่างชัดเจน สวยงาม และมองเห็นได้ในพื้นที่ที่อยู่ละติจูดต่ำกว่าปกติ คือมองเห็นได้ในวงกว้างกว่าเดิม
NOAA แนะนำให้ประชาชนทั่วไปติดตามการอัปเดตสถานการณ์พายุอย่างใกล้ชิด และผู้ที่อยู่ในพื้นที่คาดการณ์ สามารถเฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้หากสภาพอากาศในตอนกลางคืนเอื้ออำนวย
