ซองดูฮี เจอเงื่อนงำน้องสาวโดดสะพาน หลักฐานเปื้อนเลือด-มือถือถูกซ่อน
ซอง ดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ดัง มั่นใจน้องสาวไม่ตายฟรี หลังพบหลักฐานเงื่อนงำ กางเกงในเปื้อนเลือด-โทรศัพท์ถูกซ่อน ใต้เบาะรถก่อนดิ่งสะพาน
ความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของน้องสาวแท้ๆของนายศุกล เครือเสน หรือ “ซอง ดูฮี” ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมคนดังอีสาน หลังจากเกิดเหตุกระโดดสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อสงสัยหลายอย่างของ ซองดูฮีในฐานะพี่ชาย กระทั่งเมื่อวานนี้ (19 ม.ค.) เจ้าตัวได้อัปเดตว่า ได้ส่งร่างน้องสาวไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดกับนิติเวช รพ.ตำรวจ
“สิ่งที่เราเอาน้องมาผ่าพิสูจน์ เราไม่ต้องการทราบสาเหตุการตายเพราะเรารู้อยู่แล้ว“ ว่าน้องกระโดดสะพานจมน้ำเสียชีวิต” แต่สิ่งที่พวกเราอยากรู้ทำไมน้องจึงทำและค้นหาสิ่งที่หายไป ซึ่งเราก็ไปเจอคือกางเกงในเปื้อนเลือดที่อยู่ใต้มอไซค์ เเละโทรศัพท์ที่โดนซุกซ่อน”
ต่อมาซองดูฮีอัปเดตว่ากระบวนการชันสูตรเสร็จสิ้นแล้ว และได้เดินทางออกจาก กทม.เพื่อนำร่างของน้องสาวมาประกอบพิธีส่วนผลทางนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งให้ทราบหลังจากนี้
“ผลทางนิติวิทยา จะแจ้งให้ทราบ หลังจากนี้ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าว การเสียชีวิตในครั้งนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปในทิศทาง ที่พวกเราตั้งข้อสงสัยไว้ทั้งหมด เหลือขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป”
“ถ้าXูไม่เอะใจมึงน่าจะโดนเผาไปและคนก็ลืมมึงแล้วXูทำเต็มที่ น้าโกวิทกับXูร่วมมือกัน ทำให้มึงแล้วนะ”
ขณะเดียวกันยังมีโพสต์ปริศนาอ้างว่ามีคนติดตามไปทำร้ายน้องสาวของซองดูฮีด้วย แต่ข้อมูลชุดนี้ยังมีกหลายคนที่ไม่มั่นใจว่าข้อเท็จจริงจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหน ร้อนถึงซองดูฮีในฐานะพี่ชายจึงได้แต่เขียนข้อความฝากไปยังตำรวจชุดสืบของสภ.เมืองศรีสะเกษให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นด้วย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- โพสต์สุดท้าย! น้องสาว ซองดูฮี ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ
- ซองดูฮี คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน ไม่ใส่ชั้นใน จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง
- ซองดูฮี แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: