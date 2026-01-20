ข่าว

ซองดูฮี เจอเงื่อนงำน้องสาวโดดสะพาน หลักฐานเปื้อนเลือด-มือถือถูกซ่อน

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 10:12 น.
น้องสาวซองดูฮีล่าสุด

ซอง ดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ดัง มั่นใจน้องสาวไม่ตายฟรี หลังพบหลักฐานเงื่อนงำ กางเกงในเปื้อนเลือด-โทรศัพท์ถูกซ่อน ใต้เบาะรถก่อนดิ่งสะพาน

ความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของน้องสาวแท้ๆของนายศุกล เครือเสน หรือ “ซอง ดูฮี” ยูทูบเบอร์และนักกิจกรรมคนดังอีสาน หลังจากเกิดเหตุกระโดดสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อสงสัยหลายอย่างของ ซองดูฮีในฐานะพี่ชาย กระทั่งเมื่อวานนี้ (19 ม.ค.) เจ้าตัวได้อัปเดตว่า ได้ส่งร่างน้องสาวไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดกับนิติเวช รพ.ตำรวจ

“สิ่งที่เราเอาน้องมาผ่าพิสูจน์ เราไม่ต้องการทราบสาเหตุการตายเพราะเรารู้อยู่แล้ว“ ว่าน้องกระโดดสะพานจมน้ำเสียชีวิต” แต่สิ่งที่พวกเราอยากรู้ทำไมน้องจึงทำและค้นหาสิ่งที่หายไป ซึ่งเราก็ไปเจอคือกางเกงในเปื้อนเลือดที่อยู่ใต้มอไซค์ เเละโทรศัพท์ที่โดนซุกซ่อน”

ต่อมาซองดูฮีอัปเดตว่ากระบวนการชันสูตรเสร็จสิ้นแล้ว และได้เดินทางออกจาก กทม.เพื่อนำร่างของน้องสาวมาประกอบพิธีส่วนผลทางนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งให้ทราบหลังจากนี้

“ผลทางนิติวิทยา จะแจ้งให้ทราบ หลังจากนี้ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าว การเสียชีวิตในครั้งนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปในทิศทาง ที่พวกเราตั้งข้อสงสัยไว้ทั้งหมด เหลือขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป”

“ถ้าXูไม่เอะใจมึงน่าจะโดนเผาไปและคนก็ลืมมึงแล้วXูทำเต็มที่ น้าโกวิทกับXูร่วมมือกัน ทำให้มึงแล้วนะ”

ขณะเดียวกันยังมีโพสต์ปริศนาอ้างว่ามีคนติดตามไปทำร้ายน้องสาวของซองดูฮีด้วย แต่ข้อมูลชุดนี้ยังมีกหลายคนที่ไม่มั่นใจว่าข้อเท็จจริงจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหน ร้อนถึงซองดูฮีในฐานะพี่ชายจึงได้แต่เขียนข้อความฝากไปยังตำรวจชุดสืบของสภ.เมืองศรีสะเกษให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นด้วย.

