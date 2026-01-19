แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส
กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวขุดรากถอนโคน “ดีเจรุ่นใหญ่” โปรไฟล์หรู รับสอนดีเจบังหน้าแต่แฝงพฤติกรรมสุดโฉด ใช้โอกาสความเป็นครูสร้างความเชื่อใจ ก่อนลวงเหยื่อถ่ายภาพสยิวแบล็กเมล์หวังล่วงละเมิดทางเพศ พบเหยื่อโผล่เพียบ พฤติการณ์ซ้ำซากไม่เกรงกลัวกฎหมาย
กำลังเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากพร้อมใจกันออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของดีเจรายหนึ่งที่ได้รับฉายาว่า “ดีเจมือปลาหมึก” ซึ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่และการเป็นที่รู้จักในวงการ มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากหญิงสาวที่ฝันอยากก้าวเข้าสู่เส้นทางสายดนตรี
เนื้อหาล่าสุดจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” เปิดโปงยับเยินวันนี้ (19 ม.ค.) ! โดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สลดมักเริ่มจากการที่เหยื่อติดต่อเข้าไปเพื่อขอเรียนทักษะการเป็นดีเจ หรือขอคำแนะนำเรื่องงาน โดยดีเจรายนี้จะสวมบทบาทเป็น “ครูผู้ใจดี” พร้อมอ้างสรรพคุณว่าตนเองมีพาวเวอร์เพียงพอที่จะช่วย “ดันงาน-ป้อนงาน” ในคลับและเทศกาลดนตรีชื่อดัง
พอเหยื่อเริ่มไวใจและมองว่าอีกฝ่ายคือผู้มีพระคุณ ดีเจรายนี้จะเริ่มขยับแผนการด้วยการชักชวนไปถ่ายภาพแนวเซ็กซี่ โดยอ้างเหตุผลเรื่องการสร้างโปรไฟล์ หรือการทำคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง OnlyFans เพื่อสร้างรายได้เสริม
แต่แล้วความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนก็ปรากฏขึ้น เมื่อถึงเวลาลงมือถ่ายทำจริง พฤติกรรมที่ควรจะเป็นการทำงานระดับมืออาชีพกลับกลายเป็นการคุกคาม ผู้เสียหายหลายรายระบุตรงกันว่าถูก ล่วงละเมิดและบังคับทางเพศ ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งถูกกำชับอย่างหนักแน่นว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร ทำให้เหยื่อหลายคนต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมเพราะหวาดกลัวว่าจะถูกนำภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาใช้กดดันและแบล็กเมล์ภายหลัง
สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดและหวาดผวาให้แก่ผู้เสียหายมากที่สุดคือ หลังจากที่เหยื่อพยายามตัดขาด ไม่กลับไปเรียน และไม่รับงานใดๆ อีก ดีเจรายนี้กลับยังคงแสดงพฤติกรรมหน้าตาย ด้วยการติดต่อกลับมาหาเหยื่อรายเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการชวนกลับไปเรียน ชวนไปทำงาน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ราวกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเรื่องปกติ
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือความพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว แต่เป็น “พฤติกรรมซ้ำซาก” ที่ดีเจรายนี้กระทำกับหญิงสาวมาแล้วหลายคน โดยใช้วิธีการเดิมๆ วนเวียนอยู่เช่นนี้ จนกระทั่งความลับที่ถูกปิดตายเริ่มพังทลายลงเพราะเหยื่อเริ่มกล้าที่จะออกมาส่งเสียงเพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปเพิ่มอีก
อัปเดตล่าสุด เรื่องนี้ไปถึงหู หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และสดๆ ร้อนๆ ได้รวบรวมผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อดีเจปลาหมึกมาร่มกันเปิดหลักฐานและฉแพฤติกรรมที่เป็นภัยสังคมกันแบบสดๆ เมิ่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยเหยื่อที่ไปร่วมรายการโหนกระแสรายหนึ่ง เผยว่า เพิ่งตกเป็นเหยื่อเมื่อ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีแชตหลักฐานเปิดกลางรายการสดวันนี้อีกด้วย
ใครที่ต้องการติดตามความคืบหน้าสามารถไปรับชมได้คลิปฉบับเต็มด้านล่างนี้ หรือคลิกดูเทปรายการล่าสุดที่นี่.
